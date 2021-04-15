السجن لفلاح قتل شقيقه

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية تازة، أخيرا، على فلاح أربعيني ب10 سنوات سجنا نافذا، بجناية الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت، لتورطه في قتل شقيقه قبل سنة، بعد أيام قليلة من إدانة فتاة من الإقليم نفسه، بالعقوبة نفسها لقتلها شقيقها في نزاع عائلي. وناقشت الغرفة ملف المتهم المعتقل بسجن تازة، في سادس جلسة بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة.

واستمعت إليه ولأفراد من عائلته وشهود سردوا تفاصيل الجريمة، التي وقعت بعد الإفطار في ليلة السابع وعشرين من رمضان الماضي، بدوار بجماعة تيزي وسلي القروية بدائرة أكنول، بسبب الإرث. وتبادل الجاني وشقيقه حديث الخروج من السجن بعد قضائه 20 سنة أدين بها بجناية القتل العمد، السب والشتم والضرب والجرح بسبب نزاعات مستفحلة بينهما حول عقارات متوارثة مستغلة بشكل مشترك من طرف كل أفراد العائلة، قبل أن يتطور الأمر إلى جريمة قتل صدمت الجميع.واندلع النزاع مباشرة بعد تناول أفراد العائلة وجبة الفطور بمنزلهما بدوار تيزي آيت سعود، إذ تناول الجاني أداة فلاحية حادة عبارة عن «صابة» وهوى بها بقوة على رأس أخيه، مصيبا إياه بجرح غائر عجل بوفاته في الحين، قبل إيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي بالمنطقة بعد دقائق من الجريمة.

حميد الأبيض (فاس)