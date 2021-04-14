مشاريع لتجويد العرض المدرسي بالجديدة

أمزازي يدشن عددا من المنشآت ويثمن مصاحبة المجلس الإقليمي للتعليم المدرسي والجامعي

في رحلة قادته إلى الجديدة، دشن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من المشاريع ذات الوقع الكبير على تجويد العرض المدرسي، سيما تقريب التعليم الثانوي الإعدادي من فئات واسعة من تلاميذ الوسط القروي.

وقص وزير التربية الوطنية، مصحوبا بإدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، ويوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وعدد من الشخصيات، شريط المركب السياحي «زفير مزكان» الذي سيشرع في استقبال الزوار، بدءا من الخميس المقبل.

ووصف يوسف البقالي تدشين هذه الوحدة الاصطيافية بأنه يندرج في خطة المؤسسة، التي يشرف عليها، ضمن عشرية (2018 – 2028)، وتروم الارتقاء بعروض الاصطياف والترفيه الموجهة إلى منخرطيها من رجال التربية والتعليم، الذين يحظون بأثمنة تفضيلية وأسبقية في الحجز خلال العطل المدرسية، علما أن فرصة الإقامة للعموم مفتوحة في حدود الطاقة الإيوائية المتوفرة.

وطاف أمزازي والوفد المرافق له بكل مرافق «زفير مزكان»، المنجز بغلاف مالي وصل إلى 170 مليون درهم، والذي أقيم بغابة الحوزية على مساحة 3 هكتارات في موقع حجز لنفسه إطلالة ساحرة على شاطئ الحوزية.

وتميزت زيارة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى الجديدة، والتي دامت يومين، ببرنامج حافل من التدشينات قاده إلى جماعة هشتوكة، التي دشن بها الثانوية التأهيلية ابن البناء المراكشي، بغلاف مالي قدره 13 مليون درهم، وبطاقة استقبال تصل إلى 821 تلميذا، كما أشرف على توقيع اتفاقية لدعم النقل المدرسي بالوسط القروي من قبل المجلس الإقليمي للجديدة، قوامها 54 حافلة من الحجم الكبير، واستمع إلى عرض موجز ألقاه محمد زاهيدي، رئيس المجلس سالف الذكر، وهم المصاحبة المتميزة التي يقوم بها لفائدة التعليمين المدرسي والجامعي، والتي وصل غلافها المالي مبلغ 27 مليون درهم، وهو ما كان موضوع إشادة من سعيد أمزازي.

ودشن الوزير بجماعة أولاد احسين، الثانوية التأهيلية عمر المختار، على مساحة 15 ألف متر مربع، وبطاقة استقبال 500 تلميذ، وكلف إنجازها 11 مليون درهم، ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تقريب التمدرس من تلاميذ الوسط القروي، والتصدي لظاهرة الهدر المدرسي وإطالة أمد التمدرس.

وبالجماعة الترابية مولاي عبد الله، دشن الوزير مدرسة ابن طفيل (800 تلميذ)، والتي شيدت على مساحة 4000 متر مربع وكلفت 6 ملايين درهم.

وبالموازاة مع ذلك، زار الوزير مجمع التعليم الجامعي الحوزية وطاف بمدرسة العلوم التطبيقية، التي تعد واحدة من أرقى المدارس العليا ببلادنا، من حيث الموقع وبهاء الهندسة والمردودية المتميزة على مستوى النتائج النهائية، والإسهام في البحث العلمي.

ووضع وزير التربية الوطنية بالجديدة حجر الأساس لبناء مدرسة ابن حزم، التي اختير موقع لها بين أحياء ممتدة بالتجمع السكني «المطار»، و»ملك الشيخ»، وستلبي حاجيات التمدرس لأحياء فقيرة، كـ «الضحاك» و»كور الحاج عباس».

وزار وزير التربية الوطنية والوفد المرافق له مدرسة خديجة أم المؤمنين بحي الصفاء بالجديدة، واطلع بالمناسبة على مركز التفتح الذهني لفائدة تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

عبد الله غيتومي (الجديدة)