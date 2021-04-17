أسود القاعة حاضرون في كأس العرب

سيكون المنتخب الوطني داخل القاعة حاضرا في بطولة كأس العرب، التي تنطلق منافساتها في 20 ماي المقبل بمصر. وتلقى أسود القاعة دعوة رسمية للمشاركة في النسخة الجديدة للكأس العربية، بعدما حجبت هذه المسابقة منذ 2006، قبل أن يقرر الاتحاد العربي لكرة القدم إدراجها ضمن أجندة المسابقات المبرمجة في الموسم الكروي الجاري.

ووافقت جامعة الكرة على طلب الاتحاد العربي، من خلال تأكيد مشاركة منتخب القاعة، بما أن هذه المسابقة ستشكل فرصة مواتية للتحضير لنهائيات كأس العالم بليتوانيا 2021.

وتشارك في هذه النسخة تسعة منتخبات عربية، ويتعلق الأمر بمصر، البلد المنظم، والمغرب والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وليبيا والكويت وموريتانيا.

واختتم، أمس (الثلاثاء)، المنتخب الوطني داخل القاعة معسكره التدريبي المغلق بالمعمورة، ضاحية سلا، الذي استغرق تسعة أيام في سياق استعداداته للمونديال.

وخاض أسود القاعة مباراتين إعداديتين، إذ فاز في الأولى على منتخب عصبة البيضاء بسبعة أهداف لصفر، فيما تغلب في الثانية على المنتخب الأولمبي بثلاثة أهداف لصفر.

عيسى الكامحي