تحطيم رقمين وطنيين في ألعاب القوى

سيبا والكوسي يتألقان في القفز العالي وسباق 110 أمتار حواجز والكومري يسجل رقما شخصيا في الماراثون

عرفت منافسة المحطة التاسعة من الملتقى الفدرالي لألعاب القوى، أول أمس (الأحد) بالرباط، تحطيم رقمين قياسيين وطنيين، في مسابقتي القفز العالي و110 أمتار حواجز ذكور.

وتمكنت غزلان سيبا، عداءة المنتخب الوطني والفتح الرياضي، من تحطيم رقمها الشخصي والوطني الموجود في حوزتها منذ 2014 بابن سليمان في مسابقة القفز العالي، بمتر و83 سنتمترا، ليصبح مترا و84 سنتمترا.

واستطاعت سيبا تحطيم الرقم القياسي الوطني في القفز العالي، الذي حققته أثناء وجودها ضمن المنتخب الوطني للشباب، وبعد محاولات عديدة هذا الموسم في تحطيمه، قبل أن يتأتى لها ذلك خلال الملتقى الفدرالي التاسع بالرباط.

وتمكن محمد الكوسي، عداء الفتح والمنتخب الوطني، من تحطيم الرقم القياسي الوطني في سباق 110 أمتار حواجز، خلال الملتقى ذاته، بعد أن قطع مسافته في 13 ثانية و57 جزءا من المائة.

من جهة ثانية، تمكنت العداءة خديجة الناصيري من تحقيق الحد الأدنى للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب، المقرر إجراؤها في كينيا في غشت المقبل، في سباق 3 آلاف متر موانع، بعد أن قطعت مسافته في 10 دقائق و29 ثانية و23 جزءا من المائة.

وتواصل العداءة فاطمة الغفير تسجيل حضورها القوي في جميع المنافسات من 800 متر إلى 5 آلاف، بعد أن سجلت، أول أمس (الأحد)، رقما قويا في ألفي متر موانع، قطعت مسافته في ست دقائق و32 ثانية.

وعلى الصعيد الدولي، حطم عثمان الكومري، عداء المنتخب الوطني للماراثون، رقمه الشخصي، بتسجيله ساعتين وست دقائق و18 جزءا من المائة، خلال ماراثون سينا بإيطاليا، أول أمس (الأحد)، وجاء في الرتبة الثالثة، متقدما على مجموعة من العدائين الكينيين والإثيوبيين.

صلاح الدين محسن