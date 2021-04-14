تفكيك معمل لصنع “الماحيا” بالزمامرة

أحالت الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بسيدي بنور، أخيرا، شخصين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، على خلفية حيازة وترويج الكحول.

وأوقفت دورية أمنية تابعة للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي لسيدي بنور، مساء الأربعاء الماضي، شخصا بشارع الحسن الوزاني، متحوزا على كمية من مسكر ماء الحياة (الماحيا). واقتيد الموقوف إلى مقر المنطقة الأمنية ووضع، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. وقدرت الكمية المحجوزة في 25 لترا من الخمر المصنع محليا. وباشرت الشرطة القضائية تحقيقها مع المتهم، الذي أخبرها باسم مزوده الرئيسي المتحدر من الجماعة القروية للغنادرة التابعة إداريا لدائرة الزمامرة.

وفور تحريرها لمحضر استماع إلى المتهم، انتقلت دورية أمنية تحت إشراف رئيس الشرطة القضائية إلى دوار احطيط، حيث داهمت منزل المعني بالأمر وتم اكتشاف معمل سري لصناعة وتقطير مسكر ماء الحياة، وأوقفت صاحبه وتحفظت عليه، وتم حجز ما يناهز 600 لتر من المادة المحظورة وأدوات التقطير ودراجة نارية من نوع “س90 ” ومجموعة من البراميل التي تستعمل في تخزين “الماحيا” المعدة للبيع بالجملة والتقسيط.

وعملت الدورية ذاتها على اقتياد المعني بالأمر إلى المنطقة الأمنية بسيدي بنور، وتم وضعه، تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)