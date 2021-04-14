كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

خسر أمل الرجاء الرياضي أمام وفاء وداد، أول أمس (السبت)، بهدفين لواحد، لحساب الجولة 17 من بطولة القسم الثاني هواة، شطر الشمال الغربي.

وعرفت المباراة احتجاج الجانب الرجاوي على التحكيم، بعد طرد ثلاثة لاعبين، ما تسبب في خسارة المباراة الرابعة هذا الموسم، ليبقى الفريق ثانيا في الترتيب ب 35 نقطة، فيما تقدم اتحاد يعقوب المنصور للصدارة ب 38 نقطة.

الجيش الملكي

غاب أبوبكار تونغارا عن التداريب الجماعية، أول أمس (السبت)، بالمركز الرياضي العسكري، ضاحية سلا، بعدما شعر بألم في فخذه خلال مباراة الدفاع الجديدي الجمعة الماضي، لحساب الدورة 11 من منافسات البطولة.

وفضل المدرب سفين فاندربروك إراحة اللاعب، تفاديا لتفاقم إصابته، خصوصا أنه يراهن عليه في مباراة يوسفية برشيد، الأحد المقبل.

واسترجع عماد الراحولي عافيته وبات جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة.

الفتح الرياضي

استمعت اللجنة التأديبية للفتح الرياضي إلى نوفل الزرهوني، لاعب الفريق، على خلفية قيامه بحركة غير رياضية، خلال المباراة التي جمعت الفريق بالمغرب الفاسي، وقررت تغريمه، طبقا للنظام الداخلي للفريق.

ويعد الزرهوني رابع لاعب يعرض على اللجنة التأديبية هذا الموسم، بعد رضى الهجهوج، الذي غرم 20 مليونا، ورضى الجعدي، الذي غرم ستة ملايين، وزكريا أزود، الذي غرم 10 ملايين، إذ ترك للرئيس حمزة الحجوي أمر اتخاذ الغرامة المناسبة في حقه.

المغرب التطواني

تعرض رضى بوناكة، حارس المغرب التطواني، لإصابة في العين، في إحدى الحصص التدريبية للفريق.

وأكد “الماط”، في بلاغ نشره على صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إصابة بوناكة، ستبعده عن الميادين لمدة أسبوعين.

وغاب بوناكة، أمس (الأحد)، عن المباراة التي جمعت فريقه بالفتح الرياضي، لحساب الجولة 11 من البطولة.