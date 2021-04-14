اجتماع مكتب عصبة الهواة يمهد لثورة

توجه نحو تخفيض سن الممارسين واتصالات مع مستشهر خاص لدعم الأندية ماليا

تداول المكتب التنفيذي للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي، عدة نقاط هامة، أبرزها، تعديل سن ممارسي بطولة القسم الأول والثاني.

وناقش أعضاء المكتب التنفيذي مقترح تخفيض سن الممارسين، الذي تقدم به رئيس العصبة جمال السنوسي، بغية منح فرص أكثر للاعبين الشباب، لإبراز إمكانياتهم، إذ عرض مشروع القانون على أنظار الأعضاء لدراسته، على أن يتقدموا بآرائهم قبل تقديمه للمصادقة في اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم.

ونوه السنوسي خلال الاجتماع، ب”المجهودات التي يقومون بها للرقي بالمنتوج الكروي، على مستوى بطولة أندية الهواة”، فيما تم تقديم حصيلة مباريات الذهاب.

وعبر المكتب التنفيذي عن ارتياحه لمسار الشطر الأول من البطولة، رغم الصعوبات، والتدابير الاحترازية التي وضعت للحد من تفشي فيروس كورونا.

وناقش أعضاء المكتب أيضا، كيفية تفعيل أعمال اللجان الدائمة، التابعة للعصبة، بحكم أن دورها يبقى أساسيا لمسار البطولة، إذ طالب السنوسي رؤساء هاته اللجان بعقد اجتماعات وطرح مقترحات وتصورات للمناقشة، بغية تطوير المنافسة في الهواة.

وفي السياق نفسه، أطلع الرئيس مكتبه ببدء مفاوضات مع مؤسسة للاتصالات، ومع مستشهرين آخرين، بغية توقيع اتفاقيات مع العصبة، لتوفير دعم للأندية مستقبلا.

ع. د