مستشار “يستعمر” مؤسسات تعليم

تتفرج الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالبيضاء سطات، منذ خمس سنوات، على عمليات احتلال متواترة لمرافق مؤسسة للتعليم الثانوي بعمالة الحي الحسني وبنياتها التحتية، من قبل مستشار ينتمي إلى العدالة والتنمية، دون أن تحرك ساكنا.

وحول المستشار، العضو في أغلبية مجلس مقاطعة الحي الحسني، الذي يرأسه أحمد جدار، الثانوية الإعدادية ابن هاشم إلى ملحقة حزبية، وقاعدة خلفية لتنظيم حملات تعبئة منظمة في صفوف المنتخبين، مستغلا صفته رئيسا لجمعية الآباء والأمهات والأولياء منذ 2009، أي منذ أكثر من 12 سنة!!

وتوصلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعدد من المراسلات والشكايات الرسمية وغير الرسمية، من قبل إداريين وأساتذة وأولياء تلاميذ، يعرضون فيها سلوكات مستشار تحول بقدرة قادر إلى آمر وناه بمؤسستهم، رغم أنه لا يتوفر على الصفة القانونية، التي تخول له ترؤس جمعية بهذه الاختصاصات، إذ لا يوجد أي ابن، أو ابنة، أو مقرب للمعني، يتابع دراسته بهذه الثانوية.

وتحركت المديرية الإقليمية، في بداية السنة، وشكلت لجنة للبحث في شكايات توصلت بها، دون أن يسفر ذلك عن أي نتيجة، إذ مازال «سعادة» المستشار، يتجول في المؤسسة، وشوهد، أول أمس (الأربعاء)، رفقة موظفين وحارس أمن ينفذ تعليماته بالحرف.

وحارت أسرة التعليم بالثانوية الإعدادية ابن هاشم في أمر هذا الرئيس الذي يتردد على نطاق واسع على أنه يرأس جمعيات أمهات وآباء في ثلاث مؤسسات تعليمية بعمالة الحي الحسني، ويتحصل على عائدات سنوية في شكل واجبات اشتراكات تقدر بملايين الدراهم، يصرف بعضها في أداء نفقات بعض الخدمات المحدودة، ولا يعرف مصير الباقي، ما يتطلب إجراء بحث في الموضوع من قبل الوزارة.

وقالت مصادر بالحي الحسني، في اتصال بـ»الصباح» إن المستشار خطط لاحتلال ثانوية ابن هاشم عن طريق شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم بموجبها تشييد قاعة مغطاة على مساحة 1000 متر مربع تقريبا، بقيمة مالية بلغت حوالي 140 مليون سنتيم.

وأكدت المصادر نفسها أن أشغال البناء وتجهيز القاعة الرياضية المغطاة انتهت في 2014، معتقدة أن الأمر يتعلق بمرفق رياضي سيوضع رهن إشارة تلاميذ المؤسسة البالغ عددهم حوالي 980 تلميذا وتلميذة، قبل أن يفاجأ العاملون بالمؤسسة بوجود غرباء يترددون على القاعة المخصصة في رياضتي الكرة الطائرة والجمباز.

واكتشف العاملون، بعد بحث بسيط في الموضوع، أن رئيس الجمعية عقد شراكة مع جمعية رياضية من خارج المؤسسة، من أجل الاستفادة من القاعة المغطاة ومنح فرصة لمنخرطيها لمزاولة رياضاتهم المفضلة فيها.

واطلعت لجنة التحقيق التي شكلتها المديرية الإقليمية في بداية السنة على تفاصيل هذا الملف والطرق التي تسير بها القاعة المغطاة، ومن يستفيد منها وكيف، كما استمعت إلى جميع الأطراف وحررت تقريرا في الموضوع رفع إلى المسؤولين في الأكاديمية.

وفي انتظار إعادة فتح القاعة المغطاة التي أغلقت في فترة الحجر الصحي وتدابير الوقاية من «كوفيد 19»، عاد الرئيس إلى ممارسة هواياته المفضلة في احتلال مرافق المؤسسة التعليمية، آخرها الاستيلاء على مفتاح مكتب مخصص للأرشيف واستنساخ المطبوعات، إذ يرفض استرجاعه، رغم توصله بإنذار من المديرية الإقليمية، كما يحرض حارس أمن خاص بعدم الامتثال إلا «لتعليماته»، وأن يكون عينه التي لا تنام في غيابه.

يوسف الساكت