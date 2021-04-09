اتفاقية بين وزارة الثقافة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

وقعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم (الجمعة) بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا – ثقة”، من أجل تنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى تعميم ثقافة حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وذلك من خلال تفعيل برنامج “داتا- ثقة”.

ويلتزم الجانبان بموجب هذه الاتفاقية، بالعمل معا من أجل الإنتاج المشترك لدعامات تواصلية لفائدة الأطفال والمراهقين والشباب، فضلا عن تنظيم أنشطة للترفيه والتحسيس موجهة للأطفال والشباب.

وبهذا الخصوص، قال عثمان الفردوس إن هذه الشراكة ذات بعد استراتيجي من أجل حماية المعطيات الشخصية، وترسيخ ثقافة احترامها لدى الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يجب أن تواكبه برامج ملائمة من أجل توعية وتحسيس المواطن المغربي بحقوقه وواجباته في مجال حماية المعطيات الشخصية.