الرجاء في مهمة صعبة بمصر

يسعى لمداواة جراح هزيمة الحسنية وبركان أمام الفرصة الأخيرة بالجزائر

يجد الرجاء الرياضي، نفسه، غدا (الأحد)، في مهمة صعبة بملعب بيراميدز المصري، حين يتقابل الفريقان لحساب الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية «كاف».

وسافر الفريق الأخضر إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، أمس (الجمعة)، إذ سيجري حصة تدريبية في ملعب المباراة، اليوم (السبت)، قبل مواجهة منافسه المصري، غدا (الأحد) في السابعة، بالتوقيت المغربي.

ويتحتم على الرجاء الفوز من أجل الهروب من حسابات الجولتين الأخيرتين، إذ يتصدر مجموعته بتسع نقاط، متبوعا ببيراميدز بست نقاط، ونكانا الزامبي بثلاث نقاط، ويحتل نامونغو التنزاني الرتبة الأخيرة دون نقاط.

وسيقود محمد بكاري وهشام أبوشروان مجددا لاعبي الرجاء، في ظل استقالة جمال سلامي النهائية، وعدم إيجاد مدرب جديد لتعويضه.

وسيكون جل لاعبي الرجاء حاضرين خلال مباراة بيراميدز، باستثناء عبد الإله الحافظي الذي تحوم حوله شكوك بسبب إصابة عضلية، فيما سيغيب عبد الرحيم الشاكر بسبب كسر طفيف في العمود الفقري.

وفي الموضوع نفسه، رفض المدرب البلجيكي هوغو بروس تدريب الرجاء، في آخر لحظة، بعدما اتفق مع إدارة النادي على عقد يمتد إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

ويبلغ بروس من العمر 68 سنة، إذ سبق له تدريب فرق ومنتخبات كثيرة، من بينها أندرلخت البلجيكي وترابزون سبور التركي وبانسيرايكوس اليوناني وشبيبة القبائل الجزائري ومنتخب الكامرون، الذي توج رفقته بكأس إفريقيا في 2017.

وبرر بروس عدم تدريبه للرجاء لأسباب شخصية، إذ يرجح أن يكون قد توصل بعرض آخر، فيما تداولت بعض المصادر الأخرى رفضه لعقد يمتد لأشهر فقط.

من جهته، يجد نهضة بركان نفسه أمام فرصة أخيرة، من أجل المنافسة على التأهل لربع نهاية كأس الكنفدرالية، حين ينتقل للجزائر، لمواجهة شبيبة القبائل غدا (الأحد) في السابعة.

ويملك بركان أربع نقاط في الرتبة الثالثة، من فوز وتعادل وهزيمة، فيما يحتل شبيبة القبائل الرتبة الثانية بخمس نقاط، ويتصدر القطن الكامروني ترتيب المجموعة بست نقاط.

ع. د