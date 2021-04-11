الحسنية يزيد آلام الرجاء

هزيمة ثانية تواليا في البطولة تغضب الأنصار وتهدد الرتبة الثانية

زاد حسنية أكادير من آلام الرجاء الرياضي، بعدما فاز عليه بهدف لصفر، بملعبه، أول أمس (الأربعاء)، لحساب الجولة 11 من البطولة الوطنية.

وشهدت المباراة، تألق لاعبي الحسنية، وخاصة يوسف الفحلي، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 54، مانحا الفوز الرابع لفريقه، الذي بات ثالثا في ترتيب البطولة مؤقتا، برصيد 17 نقطة، فيما بقي الفريق الأخضر ثانيا ب 19 نقطة، لكن الفارق بينه وبين المتصدر الوداد ارتفع إلى ست نقاط، بعد فوز الفريق الأحمر على سريع وادي زم بخريبكة، في اليوم نفسه.

واعتمد محمد بكاري وهشام أبوشروان، اللذين قادا الرجاء بدلا من جمال سلامي، على لاعبين لم يشاركوا في المباريات السابقة، بسبب كثرة الإصابات في الفريق، من بينهم البوركينابي واتارا سومايلا، فيما اعتمدا على خط الهجوم المعتاد بحضور سفيان رحيمي الذي تعافى من الإصابة، والكونغولي بين مالانغو ومحسن متولي.

ورغم المحاولات الكثيرة أمام المرمى، لم يقدر الرجاء على التسجيل في مرمى الفريق الأكاديري، الذي وقف ندا للند، وحقق فوزا مهما تحت قيادة مدربه رضا حكم.

وتعتبر هذه الهزيمة الثانية تواليا للفريق الأخضر في البطولة، بعد الهزيمة في الدورة السابقة أمام الوداد، في الديربي البيضاوي.

من جهة ثانية، يسافر الرجاء اليوم (الجمعة)، إلى القاهرة، لمواجهة بيراميدز المصري، بعد غد (الأحد)، لحساب الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية.

تصريحات

بكاري: لن ألوم اللاعبين

قال محمد بكاري، المدرب المؤقت للرجاء الرياضي، إن اللاعبين بذلوا مجهودات كبيرة خاصة في الشوط الثاني، من أجل تسجيل هدف التعادل، لكن لم يتأت لهم ذلك.

وأوضح بكاري في تصريح بعد المباراة، أن الطاقم التقني كان له عمل كبير لتحضير اللاعبين بدنيا، بعد مباراة قوية أمام بيراميدز الأحد الماضي، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكنفدرالية، مبرزا أنه سعيد بأداء لاعبيه أمام حسنية أكادير، رغم الخسارة.

وأضاف بكاري أنه كان يعلم بقوة المنافس، الذي حقق نتائج جيدة أخيرا، ويعتبر أن الفوز فيها مهم جدا، غير أن التسرع ضيع فرصا سهلة على لاعبيه في الشوط الثاني.

ورفض بكاري انتقاد لاعبيه، بل طالبهم برفع رؤوسهم لأنهم قدموا مباراة جيدة، رغم عجزهم عن تحقيق الفوز، معتبرا أن الموسم مازال طويلا، وبإمكان الرجاء التعويض في المباريات المقبلة.

حكم: أظهرنا قتالية كبيرة

قال رضا حكم، مدرب حسنية أكادير، إن قتالية لاعبيه، هي التي منحت للفريق فوزا مهما من قلب البيضاء.

وأضاف حكم في تصريح بعد المباراة، أن الانتصار على فريق قوي مثل الرجاء، ليس بالشيء السهل، مبرزا أن فريقه يكن احتراما كبيرا للفريق البيضاوي، وحضر له بالشكل المطلوب طيلة الفترة السابقة.

ووجه حكم شكرا كبيرا للاعبيه، مبرزا أنهم قدموا مباراة رائعة وأظهروا قتالية كبيرة، منحتهم الفوز على الرجاء.

وطالب مدرب الحسنية لاعبيه بالتحلي بالتواضع والتركيز على العمل، من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة، مبرزا أن القادم سيكون أفضل، في ظل وجود هذه المجموعة الجيدة من اللاعبين.

العقيد درغام