ليـالي رمضـان تحت الحجر

أعلنت الحكومة، في بلاغ رسمي، حظر التجول الليلي خلال الشهر الكريم، (إلا في حالات استثنائية)، يوميا من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، على الصعيد الوطني، ابتداء من فاتح رمضان، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة في إطار الحد من تفشي جائحة «كورونا»، والمعلن عنها سابقا.

واتخذت الحكومة هذا القرار، بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية لـ «كوفيد 19»، التي أكدت ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس، خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا، «وفي سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان المعظم، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى»، حسب ما جاء في نص البلاغ.

وكانت جميع المؤشرات تتجه نحو الإغلاق الليلي في رمضان، حتى قبل الإعلان رسميا عن الخبر، خاصة بعد تغريدة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على «تويتر»، قبل أيام، والتي حذر فيها من انتشار موجة ثالثة من الوباء في بلادنا، وتحذيرات اللجنة العلمية لـ «كوفيد 19» من المد التصاعدي لحالات الإصابة بالفيروس، خاصة بعد اكتشاف بؤر وبائية للسلالة البريطانية الجديدة في عدد من المدن.

وتسعى الحكومة، من خلال هذا القرار، إلى تفادي ما وقع السنة الماضية لمناسبة عيد الأضحى، حين سمحت بالتنقل والاحتفالات، فكانت النتيجة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بشكل كبير، خاصة أن جميع الأنشطة الليلية في رمضان تقام بشكل جماعي، مثل الإفطارات العائلية وإقامة التراويح في المساجد والجلوس في المقاهي، وهو ما من شأنه المساهمة في الانتشار السريع للفيروس، علما أن بلادنا لم تصل بعد إلى مناعة جماعية تؤهلها للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وشدد الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، في تصريح سابق ل»الصباح»، على ضرورة تشديد إجراءات الحجر الصحي بشكل عام، في رمضان، من أجل تجنب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، خاصة أن السلالة الجديدة منه سريعة وقوية وشديدة وممتدة، لذلك تجب مواجهتها بالطريقة نفسها.

ومن المتوقع أن يتوصل المغرب من الصين ، حسب ما علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، بعشرة ملايين لقاح «سينوفارم» ، خلال أبريل الجاري وماي المقبل، وهو ما من شأنه أن يساعد على مواصلة عملية التلقيح.

نورا الفواري