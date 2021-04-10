جماهير “الماص” تثور

انتقدت اللاعبين وحملتهم مسؤولية ضياع الفوز أمام الفتح

حضرت مجموعات فصيل “فاتال تيغرز”، المساندة للمغرب الفاسي لكرة القدم، الحصة التدريبية، لصباح أول أمس (الثلاثاء) بملعب ملحق الملعب الكبير، معبرين عن احتجاجهم على الأداء الباهت، خصوصا خلال الشوط الثاني، من مباراة “الماص” والفتح الرياضي الأحد الماضي.

ودخل “كابو” الفصيل إلى أرضية الملعب، وألقى كلمته للاعبين بحضور الطاقم التقني، معبرا عن استياء الجماهير الفاسية بعد إضاعة فوز كان في المتناول أمام الفتح.

وانتقد ممثل الجماهير ما اعتبره تهاون بعض اللاعبين، خصوصا في خط الهجوم، بعد إضاعتهم فرصا حقيقية للتسجيل، وتوسيع الفارق، ما حرم الفريق من الفوز.

ويرحل المغرب الفاسي نهاية الأسبوع إلى وجدة، لمواجهة المولودية، لحساب الدورة 11، دون مهاجمه علاء الدين أجراي الذي تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الفتح.

ولم تحدد مدة غياب أجراي، كما يستمر غياب المدافع الأيسر سهيل ويشو، الذي يعاني إصابة في الفخذ.

خالد المعمري (فاس)