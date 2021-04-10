لمنور والخوري في عمل مشترك

ينتظر أن تعود المغنية أسماء لمنور إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة، اختارت هذه المرة أن تكون باللهجة المغربية، سيما أنها تعاونت من خلالها مع الفنان اللبناني مروان الخوري.

وقال الخوري في تصريحات صحافية سابقة، إنه سيتكلف بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها أيضا، وهو ما حرصت عليه لمنور، سيما أنها حريصة على أن يكون العمل مميزا. ولم تكتشف لمنور الى حدود اليوم تفاصيل تعاونها مع الخوري، والأغنية التي سيتوقع أن تصور على طريقة الفيديو كليب، وهو الأمر الذي صارت تحرص عليه لمنور خلال السنوات الأخيرة.

وستأتي خطوة لمنور بعد النجاح الذي حققته آخر أعمالها الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية صورت على طريقة فيديو كليب تحمل عنوان “يديرها الحب” من إنتاج شركة روتانا. وتعاملت لمنور من خلال هذا العمل على مستوى الكلمات مع محمد المغربي، فيما عادت الألحان لمهدي مزين، وكان الفيديو كليب من توقيع محمد علي العويني، علما أن لمنور جسدت في الكليب دور مصممة أزياء وحرصت عبره على الترويج للتراث المغربي.

إ.ر