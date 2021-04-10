انتحال صفة يورط شرطيا متقاعدا

أودع موظف شرطة متقاعد، في الستينات من عمره، أخيرا، سجن بوركايز، بأمر من النيابة العامة بابتدائية فاس، للاشتباه في انتحاله صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب، فيما تأجلت محاكمته بأسبوع لتمكينه من إعداد الدفاع وتعيين محام لمؤازرته.

وأحيل المتهم المتزوج والأب والمحال على التقاعد قبل أكثر من سنة، على النيابة العامة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي أوقفته بناء على إخبارية بمستشفى بالمدينة، تقدم إليه مع مواطن من جنسية عربية، يوجد في زيارة للمغرب، محاولا التوسط له للاستفادة من كشف طبي.

وادعى المتهم في حديثه مع مسؤول بالمستشفى مكلف بإنجاز الكشوفات الطبية، أنه مسؤول أمني بمصلحة بولاية الأمن، وطلب منه تسهيل الكشف على مرافقه، قبل التشكي للمصالح الأمنية التي أجرت أبحاثا تقنية وتحريات ميدانية، مكنت من تحديد هوية المتهم وإيقافه.

وكشف البحث المعمق مع الشرطي المتقاعد الموقوف نهاية الأسبوع الماضي، أنها ليست العملية الوحيدة للتدخل لتسهيل استفادة أشخاص من خدمات إدارية ووظيفية، بل يشتبه في تقديمه وعودا وهمية لضحايا آخرين للاستفادة من تلك الخدمات مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

حميد الأبيض (فاس)