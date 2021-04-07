المغرب يعزز تعاونه مع اتحاد والونيا-بروكسل لدعم تعميم التعليم الأولي

وقع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبيي-إيف جيهوليه، وزير-رئيس اتحاد والونيا بروكسل ، أمس (الثلاثاء) ، عبر تقنية المناظرة المرئية ، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمغرب، وتحسين تعليم اللغات وتبادل الثقافات، وكذا تعزيز المهارات لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة.

ووقعت الاتفاقية على هامش مباحثات بين الجانبين، تناولت سبل تطوير التعاون في مجالات تكوين الأساتذة وأطر التعليم الأولي، وتعليم اللغات وتبادل الثقافات، وتحسين ظروف استقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن أمزازي رحب ، بالمناسبة ، بإطلاق البرنامج المشترك CAAPPP لتدريب 300 مفتش للتعليم الأولي، والذي تنظمه المدارس البلجيكية بالمغرب، بشراكة مع قطاع التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويسهر على تنشيطه فريق من الخبراء من مفتشية التعليم الأساسي وجامعات ومدارس التعليم العالي البلجيكية الناطقة بالفرنسية.

وعلى إثر هذه الدورة التدريبية التي تجمع بين ندوات وتداريب نظرية بالمدارس البلجيكية وأوراش عمل لإنتاج موارد الوسائط المتعددة، سيتمكن 300 مفتش من الحصول على “شهادة الكفاءة لدعم الممارسات التربوية للتعليم الأولي “(CAAPPP).