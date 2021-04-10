لـقـاحـات تتـطـور في صـمـت

كوبا وتركيا تصنعان الحدث بصنع منتوجات محلية ذات نجاعة وأمان كبيرين

قسم فيروس كورونا العالم إلى معسكرات جديدة بسبب الصراع حول اللقاح، فكل قطب احتكر نوعا أو أكثر من اللقاح، في أمريكا اعتمد لقاح “فايزر- بيونتيك” ودخل على الخط لقاح “جونسون أند جونسون”، ذو الجرعة الواحدة، في حين قررت أوربا قاطبة احتكار لقاح “استرازينيكا” البريطاني، لمواطنيها فقط، في موقف عرى شعارات التآخي والتضامن الدولي، في حين تتطلع شعوب دول العالم الثالث إلى اللقاحات الصينية والروسية لإنقاذ الموقف، رغم أنها بدورها محل صراع قوى عظمى سخرت كل نفوذها لاحتكار كميات كبيرة منه.

في خضم هذه الحرب العالمية الجديدة، نجحت دول في صنع لقاحات محلية في صمت، حظيت بموافقة مؤسساتها الطبية ومنظمة الصحة العالمية، واجتازت الاختبارات السريرية بنجاح كبير، دون أن تصاحب هذا الحدث ضجة وتنافس شرس على تقديم طلبات الاستفادة منها. ومن بين الدول التي دخلت خاصة المصنعين الكبار للقاح كورونا، كوبا، التي شكلت المفاجأة، بسبب معاناتها حصارا اقتصاديا أمريكيا لعقود، رغم أن لها باعا طويلا في صنع لقاحات العديد من الأمراض الخطيرة.

وحسب قصاصات وكالات الأنباء، فإن الجزيرة الشيوعية طورت خمسة لقاحات ضد فيروس كورونا وهي “سوبيرانا 01″، و”سوبيرانا 02″، ولقاح عبارة عن قطرات عبر الأنف تحت اسم “مامبيسا”، ولقاح “عبد الله” المستعار من اسم بطل مسرحية ألفها كاتب كوبي، و”سوبيرانا بلوس”.

ويبقى لقاح “سوبيرانا 02″، الأكثر نجاحا وفعالية في مواجهة كورونا مقارنة مع باقي اللقاحات الأخرى، إذ كشفت التجارب السريرية نسبة أمان كبيرة ونجاعة قياسية في القضاء على الفيروس. ويراهن الكوبيون على تلقيح كافة سكان الجزيرة، قبل تصديره إلى باقي العالم، خصوصا دول أمريكا اللاتينية.

وبعيدا بآلاف الأميال عن كوبا، نجحت تركيا في إنتاج لقاح محلي ضد كورونا، يعتمد على تقنية الجزيآت المشابهة للفيروسات (VLP). ودخل اللقاح مرحلة التجارب السريرية، بعد أن أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمة لقاحات كورونا، قبل أن يشرع في توزيعه على باقي دول العالم.

والملاحظ أن تركيا رغم إنتاجها اللقاح، بدأت منذ فترة في تلقيح مواطنيها بالاعتماد على لقاح “كورونافاك” الصيني و”فايزر- بيونتيك الأمريكي الألماني.

مصطفى لطفي