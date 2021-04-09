مخــدرات فـي سيــارة لتوزيع اللحوم

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة المختصة، سائقا هرب كمية من المؤثرات العقلية في سيارة لنقل اللحوم، بعد اعتقاله متلبسا في انتظار إلقاء القبض على كل من ثبتت علاقته به من مزودين ومروجين بعد تشخيص هويات بعضهم بناء على اعترافاته.

وأوقف المتهم، عمره 20 سنة، بشارع بالمدينة الجديدة بمقاطعة أكدال، من قبل عناصر الأمن العمومي والفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الثانية بفاس الجديد دار دبيبغ، بناء على معلومات دقيقة توصلت بها حول نشاطه المشبوه واستغلاله سيارة نفعية لتوزيع اللحوم في العملية.

وحجزت لدى المتهم الموقوف السبت الماضي والمودع بسجن بوركايز، نحو 1057 وحدة من مخدر إسكتازي، بينها 480 قرصا كانت بحوزته في السيارة التي حجزت لفائدة البحث الذي أمرت به النيابة العامة، فيما أسفرت عملية تفتيش منجزة بمنزله عن حجز 577 قرصا إضافيا.

وحجزت أيضا لدى المشتبه فيه، 3 هواتف وأكثر من 300 درهم يرجح أن تكون من عائدات هذه التجارة، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية.

حميد الأبيض (فاس)