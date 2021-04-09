الحبس لمرتكب حادثة بالجديدة

توبع بجنح السكر العلني والسياقة تحت تأثير الكحول واستعمال ناقلة دون إذن مالكها

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة حارس أمن خاص يعمل بالغرفة الفلاحية لجهة البيضاء سطات، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجنح، السكر العلني البين، والسياقة تحت تأثير الكحول، واستعمال ناقلة بدون إذن مالكها، وتعييب أشياء تابعة للمنفعة العامة والجرح العمدي.

وتعود وقائع النازلة حين اهتز كورنيش الجديدة، تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية الأخيرة، على وقع حادثة سير خطيرة وغريبة الأطوار، بعدما اعتلت سيارة رباعية الدفع تابعة للغرفة الفلاحية لجهة البيضاء سطات، حائط الكورنيش الذي يبعد عن قارعة الطريق بعدة أمتار عبارة عن رصيف خاص بالراجلين، وغير بعيد عن مقر الدائرة الأمنية الثانية بحوالي 50 مترا .

الحادثة التي أدت إلى إصابة مواطن بكسر مزدوج في قدميه، إضافة إلى إلحاق خسائر بملك الجماعة يتجلى في إسقاط أعمدة كهربائية ونخلة، أثارت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتناسلت إثرها المئات من التعليقات، بالنظر إلى نوعية السيارة الفاخرة وقيمتها المالية، وكذا ساعة وجودها ليلا.

وحلت العناصر الأمنية على الفور بمكان الحادث، وبعد إجراء المعاينات الضرورية، أقلت سيارة إسعاف المصاب إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت بوضع حارس الأمن الخاص للغرفة الفلاحية لجهة البيضاء سطات التي يوجد مقرها بالجديدة، تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

وأثناء الاستماع إلى المتهم، اعترف بالمنسوب إليه، موضحا أنه احتفظ بمفتاح السيارة من أجل تحريكها من مكان لآخر، في الوقت الذي لم تقدم فيه أي جهة مسؤولة سواء الغرفة الفلاحية لجهة البيضاء سطات أو بلدية الجديدة شكاية في الموضوع أو مطالب مدنية، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، حول عدم الاهتمام بحجم الخسائر. وبعد إتمام البحث أحيل حارس الأمن الخاص على وكيل الملك. وبعد استنطاقه، قرر إيداعه السجن المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال، وأحيل على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمته. وأثناء أطوار المحاكمة عن بعد اعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، كما اعترف أنه لحظة ارتكابه للحادثة كان في حالة سكر، ولم يعلم أنه أصاب أحد المارة.

أحمد سكاب (الجديدة)