انخفاض حركة النقل الجوي بمطار الداخلة بـ19.6 بالمائة

سجلت حركة النقل الجوي على مستوى مطار الداخلة انخفاضا بنسبة 19.60 في المئة خلال الشهرين الأوليين من السنة الجارية، مقارنة مع السنة الماضية.

وحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الداخلة إلى غاية نهاية فبراير الماضي ما مجموعه 31 ألفا و829 مسافرا، مقابل 39 ألفا و590 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2020.

وأضافت المصادر أن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية، خلال فبراير الماضي بلغ 15 ألفا و123 مسافرا، في مقابل 19 ألفا و868 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2020، مسجلا انخفاضا بلغت نسبته 23.88 في المئة.

واحتل مطار الداخلة المرتبة السابعة وطنيا بنسبة ملاحة جوية قدرها 3.60 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن مطارات المملكة سجلت، خلال فبراير الماضي، حركة جوية بلغت 420 ألفا و384 مسافرا مقابل مليون و952 ألفا و145 مسافرا خلال فبراير 2020، أي بتراجع قدره 78.47 في المائة.

ويرجع سبب هذا التراجع في عدد المسافرين وحركة الطيران في مختلف مطارات المملكة إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على العديد من القطاعات على الصعيد العالمي، ومن بينها قطاع النقل الجوي.