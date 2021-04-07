دعم التأهيل الحضري بإقليمي الناظور والدريوش

قامت وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، بزيارة ميدانية، أمس (الثلاثاء)، إلى إقليمي الناظور والدريوش، حيث تم التوقيع على اتفاقيات وتفقد أوراش بنيوية تهدف الى تسريع مشاريع التأهيل الحضري.

و تأتي هذه الزيارة في إطار جولة للمنطقة الشرقية، للتعرف على المنظومة الاقتصادية الجهوية والمحلية لمجال التعمير والبناء وتفعيل القطاعات والفاعلين المعنيين ولتحقيق اقلاع شامل للقطاع بعد الأزمة المرتبطة بوباء كوفيد -19.

وعقدت بوشارب، بصحبة والي جهة الشرق، وعامل إقليم وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، وعامل إقليم الناظور علي خليل، اجتماعا مع المتدخلين المحليين والمسؤولين المركزيين واللامركزيين في قطاعات اعداد التراب الوطني، والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث استعرضت الاستراتيجية التي بلورتها الوزارة لدعم قطاعي التعمير والإسكان.

وتميز هذا الاجتماع بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات، تهدف إلى استكمال المشاريع المدرجة في اطار المخطط التنموي الاجتماعي المندمج للناظور الكبير.

وتهم الاتفاقية الأولي تمويل انجاز برنامج التأهيل الحضري لمدينة العروي (إقليم الناظور)، بغلاف مالي بقيمة 183 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ب 69.45 مليون درهم.