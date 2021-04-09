كواليس الفرق

الوداد الرياضي

لن يكون بإمكان فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، الاعتماد على خدمات مهاجمه محمد أوناجم، في مباراة اليوم (الأربعاء)، أمام سريع وادي زم، لحساب الجولة 11 من البطولة.

وذكرت مصادر متطابقة، أن أوناجم لم يستعد عافيته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الديربي، رغم العلاجات المكثفة التي خضع لها في فترة توقف البطولة.

الفتح الرياضي

دخل المهدي موهوب وأسامة الراوي تاريخ البطولة الوطنية، بعد أن أصبح الأول أصغر لاعب يخوض مباراة بالقسم الوطني الأول هذا الموسم، عن عمر ناهز 17 سنة وتسعة أشهر، والثاني أصغر لاعب رسمي في البطولة، إذ لم يتعد 18 سنة وثلاثة أشهر.

وكرس الرقمان الجديدان للاعبي الفتح، خلال المباراة الأخيرة التي خاضها أمام المغرب الفاسي، السياسة التي يتبعها الفريق، بالاعتماد على اللاعبين الشباب، بعد أن شارك سبعة من فريق الأمل في المباراة.

الجيش الملكي

أعلن جمهور الجيش الملكي مساندته المطلقة للمدرب البلجيكي سفين فاندربروك، عقب صحوة الفريق في المباريات الأخيرة، والتي بوأته المركز الثالث مؤقتا في البطولة.

وعلق أنصار الفريق العسكري على منصات التواصل الاجتماعي «فايسبوك» على تألق فريقهم بأن «الشهية تأتي مع الأكل».

وسيكون الجيش الملكي مكتمل الصفوف أمام الدفاع الجديدي بعد غد (الجمعة) بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة 11 من منافسات البطولة.

اتحاد طنجة

يستعيد اتحاد طنجة، خدمات ثلاثة لاعبين بارزين، خلال المباراة التي تجمعه بمضيفه نهضة بركان، اليوم (الأربعاء)، لحساب الجولة 11 من البطولة.

وسيكون بإمكان إدريس لمرابط، مدرب الفريق الاعتماد على خدمات إبراهيم البزغودي وعلي بامعمر وأنور جيد.