بوشارب تطلع على عدد من مشاريع التأهيل الحضري ببركان

قامت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس (الاثنين)، بزيارة ميدانية إلى إقليم بركان ،والتي اطلعت خلالها على تقدم عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة و تهم التأهيل الحضري .

وتابعت الوزيرة شروحات حول مشروع تأهيل الشوارع الكبرى ببركان ،والذي يجري تنفيذه في إطار برنامج تدخل الوزارة باستثمار يصل إلى 120 مليون درهم، وبلغ معدل تقدم أشغاله نحو 90 في المائة.

ويروم المشروع، الذي عهد بتنفيذه إلى مجموعة العمران – جهة الشرق إلى تأهيل المدينة وتحديث المشهد العمراني، والحد من الاختلالات الناجمة عن التوسع العمراني وضعف البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وذلك للرفع من جاذبية الإقليم وخلق ظروف تحقيق تنمية متوازنة.

وتشكل هذه التدخلات جزءا من برنامج طموح للتأهيل الحضري لبركان باستثمار يصل إلى 500 مليون درهم، والذي يشمل أيضا إعادة هيكلة الاحياء الناقصة التجهيز.

وبجماعة سيدي سليمان الشرع، اطلعت الوزيرة على تقدم مشروع تأهيل هذه الجماعة والذي خصص له غلاف مالي بقيمة تصل إلى 65 مليون درهم، مول من طرف وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية / 29 مليون درهم) ،ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (35 مليون درهم) ، والجماعة الترابية المعنية (1 مليون درهم).

وتروم الأشغال المبرمجة في هذا الإطار فتح وبناء طرق مهيكلة والإنارة العمومية والتشوير وهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والفضاءات العمومية وتهيئة الطرق الكبرى.