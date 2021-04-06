بورصة البيضاء…ارتباك في وتيرة التداولات عند الافتتاح

شهدت بورصة البيضاء، خلال حصة الافتتاح صباح اليوم (الثلاثاء)، ارتباكا في وتيرة التداولات، بسبب الأداء المتباين لمؤشراتها الرئيسية.

ففي الوقت الذي ارتفع فيه مازي (مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم) بـ 0,04 % إلى 11.537,77 نقطة، تراجع “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، (مؤشر يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة)، بـ 0,07% إلى 939,7 نقطة .

أما ماديكس ( مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر)، فقد سجل بدوره زيادة بـ 0,04%، ليستقر عند 9.378,45 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، هبط مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” بنسبة 0,07% إلى 10.507,56 نقطة، إلى جانب تراجع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بنسبة 0,03%، مسجلا 9.851,15 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” فقد خسر هو الآخر 0,01%، مستقرا عند 878,30 نقطة.