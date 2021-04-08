تصوير أولى حلقات “جماعتنا زينة”

الداودية والغافولي وتسكت سجلوا حضورهم في البرنامج في انتظار بثه في رمضان

شرع، قبل أيام قليلة، في تصوير أولى سهرات برنامج “جماعتنا زينة”، والذي ينتظر أن يبث على شاشة القناة “الأولى” خلال رمضان.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن البرنامج الجديد، والذي تشرف على تنفيذ إنتاجه، شركة “بيبليك برود”، يجمع بين الموسيقى والمسابقات، علما أن تقديم فقراته من توقيع مغني العيطة الشاب نسيم حداد.

وكشف مصادر “الصباح” بعض تفاصيل تصوير الحلقات الأولى من البرنامج، مؤكدة أنه تم تصويرها في إطار احترام التدابير الصحية الموصى بها من قبل السلطات، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السهرات الأولى المصورة، عرفت مشاركة المغنية الشعبية زينة الدوادية إلى جانب زكرياء الغافولي، فيما شارك في سهرة أخرى أحمد شوقي وابتسام تسكت، وسهرة أخرى كانت من توقيع اسمين آخرين، ويتعلق الأمر برشيدة طلال وفريد غنام، علما أن الفنانين الشعبيين حجيب وإكرام العبدية، من ضيوف البرنامج أيضا في موسمه الجديد. وأوضحت المصادر ذاتها أن الموسم الأول من البرنامج، والذي تراهن عليه القناة، من أجل رفع نسب مشاهدتها وكسب الرهان، سيما خلال رمضان، سيتكون من 12 حلقة، بعضها سيبث خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبالنسبة إلى فقرات البرنامج، والذي اختارت القناة “الأولى” أن تعوض به برنامج “نجوم الأولى”، كشفت المصادر عينها أن “جماعتنا زينة” يتكون من فقرات متنوعة، قبل أن تضيف أن من بينها فقرة “كاريوكي”، والتي من خلالها يقدم ضيوف الحفل أغاني مختلفة، إلى جانب فقرة المسابقات، وفقرة أخرى تطرح فيها مجموعة من الأسئلة تتعلق بالمجال الفني. ومن بين المعلومات التي كشفتها المصادر ذاتها، أن البرنامج يتضمن فقرات غنائية من تقديم ضيوف الحفل، وفي بعض الحلقات تقدم ديوهات مختلفة، إضافة إلى فقرات أخرى مميزة.

وفي سياق متصل، أعلنت القناة “الأولى” خلال ندوة صحافية نظمت في وقت سابق، اختيار برنامج “جماعتنا زينة” ليكون ضمن شبكة برامجها الخاصة برمضان، مؤكدة أن البرنامج سيكون من توقيع فنانين يمثلون مختلف الألوان الموسيقية، وهو ما يبرز التنوع الموسيقي الغني بالمغرب من خلال تمثيل جميع مناطق المملكة.

إيمان رضيف