20 سنة لقاتل مستخدمة بأوطاط الحاج

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، عشرينيا معتقلا بسجن بوركايز، ب20 سنة سجنا بتهم “الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه ومحاولة الاغتصاب”، لقتله أربعينية مستخدمة بنادي مدرسة بأوطاط الحاج ببولمان، بعدما اعترض سبيلها في مكان خال في طريق عودتها مساء إلى منزل عائلتها بحي الحرشة.

وحكمت في الدعوى المدنية التابعة، بأدائه 40 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة والدة الهالكة بموجب قرار الغرفة الصادر، أخيران بعد مناقشة ملفه في ثالث جلسة منذ إدراجه أمامها قبل شهرين بعد انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهم، الذي اعتدى جسديا وجنسيا على الضحية العازبة قرب الحمام المركزي المهجور بالحي.

وأوقف المتهم بناء على أبحاث وتحريات قامت بها الضابطة القضائية للدرك بأوطاط الحاج بعد وفاة الضحية العاملة قيد حياتها بنادي المدرس بثانوية المرابطين، أواخر نونبر الماضي متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها في أنحاء مختلفة من جسمها، واستنادا إلى أوصاف ومعطيات قدمها شهود، مكنت من تشخيص هويته قبل إيقافه.

وأبدى مقاومة عنيفة وشرسة لعناصر الدرك خلال إيقافه، إذ وجدت صعوبة في اعتقاله بعدما فر وسط أشجار الزيتون بموقع الصمعة بدوار أهل أوطاط قبل إحكام السيطرة عليه واقتياده لمقر الدرك.

ح . أ (فاس)