الحبس لمروج مخدرات للطلبة بالجديدة

استغل سكنه قرب مؤسسة جامعية لترويج الممنوعات وكمين أطاح به

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة مروج مخدرات في عقده الرابع، من ذوي السوابق، في ميدان ترويج المخدرات، وحكمت عليه بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بابتدائية الجديدة، بجنحة الاتجار في المخدرات.

وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر فرقة محاربة المخدرات، بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، إثر توصلها بمعلومات دقيقة، تفيد قيام مروج مخدرات غادر السجن أخيرا بعد قضائه لعقوبة سالبة للحرية، بترويج مخدر الشيرا للطلبة قرب إحدى المؤسسات الجامعية وسط الجديدة ويستعين بدراجة نارية ويتواصل مع زبنائه من الطلبة بواسطة هاتف محمول، مستغلا قرب سكنه من المؤسسة الجامعية، واستغلالا لهاته المعلومات، ترصدت عناصر فرقة محاربة المخدرات لتحركاته قبل أن يتم إيقافه متلبسا بحيازة كمية صغيرة من الشيرا معدة للترويج رغم محاولته الفرار على متن الدراجة النارية.

واقتيد الموقوف إلى مقر الأمن الإقليمي بالجديدة، وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث والتقديم.

وأثناء الاستماع إليه، اعترف المروج بالتهم الموجهة إليه، مضيفا أنه بعد مغادرته السجن أخيرا ولعطالته عن العمل، عاد مجددا لترويج المخدرات، بعدما اختار محيط زبنائه أغلبهم من الطلبة. واعترف أنه عاد للترويج قرابة ثلاثة أشهر، إذ يقتني كمية من الشيرا من لدن أحد مزوديه المتحدر من نواحي الجديدة ويقوم بترويجها واستهلاك كمية منها. وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم إجراء تفتيش بمنزله لم يسفر عن حجز أي محجوز. وبعد إتمام البحث، أحيل المروج على وكيل الملك وبعد استنطاقه اعترف بالمنسوب إليه، ليقرر إيداعه السجن المحلي ومتابعته بتهمة حيازة وترويج المخدرات.

وأحيل المروج على الغرفة الجنحية، وخلال أطوار محاكمته عن بعد، تراجع المتهم عن تصريحاته السابقة التي أدلى بها للمحققين، نافيا عودته مجددا لترويج المخدرات، مدعيا أن الكمية التي حجزت لديه تبقى للاستهلاك باعتباره مدمنا على الشيرا، ومعترفا بمزوده بالمخدرات الذي يوجد بأحد الدواوير قرب الحي الصناعي بالجديدة، فيما التمس ممثل الحق العام الإدانة، وبعد مرافعة دفاعه، اختلت هيأة الحكم للتأمل، وبعد المداولة قضت بمؤاخذته بالمنسوب إليه.

أحمد سكاب (الجديدة)