وداعا الحمداوية

فنانة الملوك الثلاثة ظلت عصية على التصنيف واحتفظت بنضارة صوتها عبر أجيال

خطف الموت، خلال الساعات الأولى من صباح أمس (الاثنين)، أيقونة الغناء المغربي، الفنانة الحاجة الحمداوية، التي فارقت الحياة عن سن ناهز الحادية والتسعين.

واستسلمت الحمداوية للوعكة الصحية التي ألمت بها، منذ الخميس الماضي، ونقلت إثرها إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، وتدهورت حالتها الصحية على نحو مهول، لدرجة أنها دخلت في غيبوبة أكثر من مرة، وتناسلت إشاعات وفاتها، إلى أن تأكد خبر وفاتها هذه المرة، وكم تمنى الكثيرون أن يكون الأمر مجرد إشاعة أو دعابة كما كان الأمر في مرات عديدة من قبل.

الحمداوية التي عاصرت عبر مسارها الفني الممتد ثلاثة ملوك، وعشرات الأجيال، كما وثقت من خلال أغانيها محطات من تاريخ المغرب خاصة خلال اندلاع حركات المقاومة المسلحة، مطلع الخمسينات، وهو ما كلفها العديد من المضايقات من قبل الشرطة الفرنسية التي لم تتورع عن اعتقالها والزج بها في السجن، عندما غنت أغنية سخرت فيها من السلطان المزور بن عرفة الذي نصبته سلطات الحماية بديلا لمحمد الخامس بعد نفيه.

ونشأت الحمداوية بدرب السلطان بالبيضاء، وهناك تشبعت مبكرا بعشق الفن. ظلت فنانة عصية على التصنيف، خاصة أنها اختارت منذ بداياتها تقديم نمط غنائي جديد، يمزج بين استعادة تراث العيطة والأهازيج الشعبية وتقديمها في قالب عصري. كما انفتحت على مختلف الألوان الموسيقية وأدتها بصوتها الذي احتفظ بنضارته إلى آخر مرحلة من عمرها.

وفي هذا السياق يقول الفنان الحاج يونس إن الراحلة الحمداوية كان لها دور محوري في تقريب العيطة والأغنية الشعبية من الشباب، خاصة أنها حرصت على تقديمها مع أجواق عصرية، وهو ما مكنها من تعميم هذا الفن على مختلف الأوساط والفئات العمرية، بعد أن كان تداوله مقصورا على مناطق معينة.

واستحضر الفنان وعازف العود المغربي، في حديث مع “الصباح”، مجموعة من الذكريات التي جمعته بالفنانة الراحلة، خاصة خلال الجولات الفنية خارج المغرب، وتحديدا بالدول المغاربية منها الجزائر، حيث كانت تحظى باستقبال جماهيري كبير وتتمتع بشعبية تضعها في مصاف النجوم التي كان المغرب يفخر بتقديمها إلى الدول الأخرى.

أما الفنان خالد أمراس، الشهير بـ “ولد البوعزاوي”، فاعتبر الحمداوية امتدادا لرموز الأغنية الشعبية الذين بدأت معهم مسارها الفني منهم الراحل بوشعيب البيضاوي والماريشال قيبو، واستطاعت أن تتأقلم مع كل الأجيال الفنية، ومع كل الأنماط الغنائية.

كما تحدث ولد البوعزاوي، في حديث مع “الصباح”، عن التجربة التي جمعته بالراحلة، خلال التسعينات، عندما قررت العودة إلى المجال الفني، بعد غيبة اضطرارية، فسجلت معهم مجموعة من الأشرطة الغنائية، كانت بمثابة ولادة ثانية لها، كما منحت المجموعة دفعة فنية خاصة.

ورغم أن الحمداوية عرفت بأنها أيقونة الفن الشعبي، إلا أنه كانت لها تجارب في الأغنية العصرية بل إن الملحن الراحل أحمد البورزكي كان وراء أول لحن غنته بصوتها بعنوان “انت هي السمرا”. كما سجلت ألبومات رفقة الأخوين بوطبول أدت فيها نمط الشكوري. كما ظهرت أمام الجمهور رفقة الفنانة ريموند البيضاوية في 2018 ضمن فعاليات مهرجان الأندلسيات الأطلسية بالصويرة، في إطلالة فنية باذخة.

عزيز المجدوب