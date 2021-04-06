عمور يفرج عن “معاك انتايا”

عاد المغني حاتم عمور إلى جمهوره بأغنية جديدة، طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب”، تحمل عنوان “معاك انتايا”.

واختار عمور أن تكون الأغنية “جينيريك” سلسلة رمضانية، يتوقع أن تبث على شاشة القناة “الأولى” خلال رمضان، ويتعلق الأمر بسلسلة “أحلام سيتي”، التي تجمع عددا من الممثلين.

وتعامل حاتم من خلال الأغنية، والتي انتهى من الاشتغال عليها، قبل أكثر من سنة، إلا أنه أجل طرحها بعدما أجلت القناة بث السلسلة، مع محمد المغربي الذي أشرف على كتابة كلمات الأغنية، فيما تولى مهمة الألحان والتوزيع الموسيقي محمد الشرابي.

وفي سياق متصل، تعرف سلسلة “أحلام سيتي” مشاركة محمد خيي، وعمر لطفي، وفاطمــة الزهــراء بناصــر، ونادية أيت، والبشير واكين، ومحمد الشوبــي، وناصــر أقباب، وفاطمة الزهراء الحرش، ورجاء لطفين وآخرين.

وتعد أغنية “ألو لي زامي”، آخر أغنية طرحها عمور، وهي من كلمات وألحان محمد المرابط، فيما تولى مهمة التوزيع الموسيقي كل من بلال أفريكانو بمساعدة جبرون، علما أن مشاهد الفيديو كليب صورت بمراكش والصويرة، تحت إشراف المخرج عبدالرفيع العبديوي.

إ. ر