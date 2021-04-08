نادي القضاة يرجئ مناقشة مدونة القيم

أرجأ نادي قضاة المغرب الإعلان عن موقفه من مدونة الأخلاقيات التي صدرت، أخيرا، على خلاف ما سبق الإعلان عنه. وأرجع النادي قرار التأخير، إلى ما شهدته الساحة القضائية من تغيير على مستوى هرم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إعرابا منه عن مد جسور التعاون والتواصل معه، والإسهام في دعم أي محاولة للإصلاح، ليقرر تأخير الإعلان عن موقفه والاستعاضة بإعداد مذكرة مفصلة بهذا الخصوص، وتوجيهها إلى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب المعين حديثا.

وأشار نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، إلى أنه عقد اجتماعا عن بعد، خصص لدراسة الملاحظات المقدمة من لدن القضاة حول مدونة الأخلاقيات القضائية، والتي أرسلت إلى أجهزة النادي وفق الإعلان الذي سبق أن نشر بهذا الخصوص، كما خصص جزءا من الاجتماع لمستجدات الساحة القضائية وبعض القضايا المهنية والتنظيمية، وأنه توصل بجملة وافرة من الملاحظات المتعلقة بمدونة الأخلاقيات القضائية، والتي عبر عنها القضاة عن طريق إما بواسطة مقالات عامة أو ملاحظات تفصيلية، وأعربت معظمها عن انتقاد بعض جوانب تلك المدونة، خصوصا في الشق المتعلق بعدم احترام مبدأ المقاربة التشاركية في إعدادها، ولعدم تقيدها بالمقتضيات القانونية المؤطرة لها، ولإحجامها عن تنظيم العديد من المبادئ الأخلاقية التي ظلت في حالة فراغ وغموض، علاوة على تطرقها إلى مواضيع هي حصرا من اختصاص المشرع، ومساسها بالحياة الخاصة للقضاة، فضلا عن النيل من بعض الحقوق الدستورية الخاصة بهم.

وأكد النادي أنه بعد نقاش مستفيض لتلك الملاحظات، بلور موقفا واضحا بخصوص هذه المدونة، ونظرا إلى ما شهدته الساحة القضائية من تحولات، فقد قرر الاستعاضة بمذكرة توجه إلى الرئيس المنتدب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه ناقش بعض القضايا المهنية والتنظيمية التي سوف تكون محل إخبارات مستقلة لاحقا، مؤكدا كذلك على التزامه حاضرا ومستقبلا، بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

وجدد النادي تهنئته الرئيس الأول للمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وللوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذين حظوا بالثقة الملكية السامية، إن على مستوى التعيين أو التجديد.

كريمة مصلي