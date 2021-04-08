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الرياضة

كارتيرون يطالب بعودة أوناجم

منذ 29 ثانية
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استفسر الإطار الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، مسؤولي الفريق، عن سبب التفريط في محمد أوناجم.
وحسب تقارير صحافية مصرية، فإن كارتيرون عاتب إدارة الفريق على تفريطها في أوناجم، وطالب باسترجاعه في الميركاتو الصيفي.
يشار إلى أن الوداد استعار أوناجم، إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الزمالك، يتجه لتعزيز صفوفه بالدولي المغربي وليد أزارو، لتعويض مصطفى محمد.
ويضم الزمالك أشرف بنشرقي وحميد أحداد، في حين أعار أوناجم للوداد.
نور الدين الكرف

منذ 29 ثانية
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