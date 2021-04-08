الفتح يفرض التعادل على “الماص”

غاموندي: أهدرنا فرصا بطريقة غريبة

تمكن الفتح الرياضي من العودة بنتيجة التعادل في الوقت بدل الضائع أمام مضيفه المغرب الفاسي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، بملعب الحسن الثاني بفاس، لحساب الدورة العاشرة من منافسات القسم الأول.

وفشل المغرب الفاسي في تحقيق فوز غاب عنه مند الدورة الرابعة، بعدما كان متقدما بهدف محمد الفقيه في الدقيقة 27، بتسديدة من خارج منطقة العمليات، لم تترك أي حظ للحارس محمد أمسيف الذي تألق في الدقائق الأخيرة، قبل أن يتمكن البديل أنيس سلتو من تسجيل هدف التعادل للفتح خلال الوقت بدل الضائع.

وقال ميشيل غاموندي، مدرب المغرب الفاسي، “أضعنا للأسف أربع محاولات حقيقية لحسم نتيجة المباراة، وتحقيق الفوز من أجل مواصلة مسار البطولة بمعنويات جيدة”.

وأضاف “مازال أمامنا وقت للاشتغال لكي نحقق أهدافنا، أعلم أن الجماهير تنتظر من الفريق تحقيق الفوز، لكن مشروعنا يلزمه بعض الوقت، وسنكون أفضل بكثير. أهدرنا الفرص بطريقة لا مبرر لها، وحرمنا من حصد نقاط المباراة”.

وتابع “سنشتغل على إصلاح الأخطاء، كما أن إصابة علاء الدين أجراي وعبد الصمد شكري أثرت نوعا ما على أدائنا. أريد ان أطمئن الجماهير على أننا سنحاول التعويض في الدورات المقبلة، لكي نتقدم في سلم الترتيب”.

وصرح مصطفى الخلفي، مدرب الفتح، “لم تكن المباراة سهلة بسبب غياب خمسة لاعبين من الركائز الأساسية للفريق، ما دفعنا لإشراك لاعبين شباب، قدموا أداء جيدا، ما يبشر بالخير لمستقبل الفريق. كما سنحاول تأطيرهم بالشكل المطلوب”.

وقال “نقطة بطعم الانتصار. كان أداؤنا جيدا خلال الشوط الثاني، وكنا على وشك الفوز. على العموم أشكر لاعبي فريقي على أدائهم الجيد، وسنحاول استخلاص الدروس من المباراة”.

خالد المعمري (فاس)