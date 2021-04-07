السعدني يقصف منتجي “كله بالحب”

اعتذر الفنان أحمد السعدني لجمهوره، بعدما وافق على مشاركة النجمة زينة بطولة مسلسل “كله بالحب” المقرر عرضه خلال رمضان. وكشف السعدني لأول مرة، عن الأزمات التي تصادفه بسبب إخلال الشركة المنتجة باتفاقها معه، سيما في ما يخص الدعاية للعمل، وانفراد زينة بمفردها بتصميم “البوسترات” والإعلان التشويقي.

وطرح السعدني على جمهوره فكرة التوقف عن استكمال التصوير واللجوء لنقابة المهن التمثيلية للحصول على حقوقه، أو استكمال العمل حرصا على مصالح زملاء المهنة، من ممثلين وفنيين.

نادين تشوق جمهورها

نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” أنستغرام ” بإطلالة مميزة تتحدث فيها عن مشاريع جديدة تحضر لها في دبي دون أن تكشف عن تفاصيلها. وشوّقت نادين جمهورها بتعليق قالت فيه “عندما تكون في دبي تعمل على مشاريع جديدة، ابقوا متابعين”.

وتحضر نادين السباق الرمضاني، ببطولة مسلسل “عشرين عشرين، 2020 “، رفقة النجم السوري قصي خولي وإنتاج مجموعة الصباح، وهو من تأليف ندين جابر وإخراج فيليب أسمر.