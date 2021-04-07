أسد تعود إلى “السيتكومات”

وافقت على الانضمام لفريق “قيسارية أوفلا” والعودة إلى التلفزيون دون زوجها الراحل

ستعود الممثلة خديجة أسد، إلى شاشة التلفزيون، بعد غياب طويل، بعد وفاة زوجها الراحل عزيز سعد الله قبل أشهر. وستطل أسد على جمهورها من خلال سيتكوم جديد، يتوقع أن يبث على شاشة القناة الثانية “دوزيم”، يحمل عنوان “قيسارية أوفلا” من إخراج رشيد الوالي، إذ وافقت أسد على اقتراح فريق العمل والمشاركة في “سيتكوم” ضيفة شرف.

وعلمت “الصباح” أن الفنانة ستجسد، في العمل التلفزيوني الجديد، والذي يعد من إنتاج عليان للإنتاج، لنبيل عيوش، دور والدة أحد أبطال العمل، التي تتحلى بالقيم النبيلة، وتنهي ابنها عن تقديم وعود كاذبة للفتيات اللواتي يوعدهن.

وقال رشيد الوالي، المكلف بإخراج العمل، إنه اختار تكريم روح الممثل الراحل، عزيز سعد الله، بطريقته الخاصة، من خلال إطلاق اسمه على أحد فضاءات استوديو تصوير سيتكوم “قيسارية أوفلا”، قبل أن يعبر عن سعادته بعدما انضمت أسد إلى فريق العمل.

وتابع حديثه بالقول إنه لم سبق له التعامل مع أسد، إلا أنه سعيد بأن يكون مخرج عمل ستشارك فيه، موضحا أن العمل سيكون له وزن كبير بفضل مشاركته فيه، علما أن خلية كتابة السيتكوم تضم غيثة الكسار، وجواد لحلو، وسامية أقريو، وأيوب إدري، وأمين سماي، ويحيى فندي.

واشتهرت أسد بتقديم مجموعة من الأعمال التلفزيونية رفقة زوجها الراحل عزيز سعد الله، إذ شكلا ثنائيا فنيا مميزا. وتعد سلسلة لالة فاطمة من أحسن وأشهر أعمالهما، وكذا فيلم “نامبر وان” الذي انتج خلال 2009، إضافة إلى تقديمها برنامج لالة لعروسة الموسم الرابع 2009.

وأطلت أسد رفقة زوجها سعد الله، على جمهورها خلال 2018، من خلال سلسلة كوميدية بثت على قناة “الأولى”، تحمل عنوان “ما شي بحالهم”، بعد سنوات طويلة من الغياب، وهو العمل الذي عرف مشاركة مجموعة من الأسماء منها فتاح جوادي ومنال الصديقي، ومحمد عزام المعروف بـ”بهلول” وملاك نوة وسعيد قيلش والطفل أنس.

وتدور أحداث “ما شي بحالهم”، حول رجل يدعى “إيهاب” يثير متاعب كثيرة لزوجته خديجة، بسبب إدمانه على المواقع الاجتماعية وبحثه عن “البوز”، حتى لو كان ذلك على حساب حياتهما الشخصية، الأمر الذي يجعلهما في خصام دائم.

إيمان رضيف