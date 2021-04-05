بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على انخفاض

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها ، صباح اليوم (الإثنين) ، على وقع الانخفاض ، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي”مازي”، بنسبة 0,38% إلى 11.529,36 نقطة.

وبدوره، سجل مؤشر “موروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,46% مستقرا في 939,23 نقطة. كذلك الشأن بالنسبة لماديكس ، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة ، الذي تراجع بنسبة 0,39% مستقر في 9.372,48 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، انخفض مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ، بنسبة 0,28% ، ليستقر في 10.513,95 نقطة، وذلك الى جانب مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” المنخفض بنسبة 0,43% إلى 9.841,65 نقطة .

وفي المنحى نفسه تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، بنسبة 0,78% مسجلا 875,18 نقطة .