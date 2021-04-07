طنجة يعود إلى نقطة الصفر

فاندربروك قال إنه كان بإمكان الجيش تسجيل أكثر من هدفين

أعاد الجيش الملكي مضيفه اتحاد طنجة إلى دائرة الشك، بعدما فاز عليه بملعبه بهدفين لواحد، لحساب الدورة العاشرة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وسجل ثنائية الفريق العسكري المهاجم التوغولي أبو بكر تونغارا في الدقيقة 31، ورضا سليم في الدقيقة 40.

وأضاع اتحاد طنجة فرصة الخروج بنتيجة التعادل، بعدما أهدر البديل أكسيل مايي ضربة جزاء في الدقيقة 75، تلاها هدف المهاجم يوسف أنور في الدقيقة 83، لكنه لم يكن كافيا لإنقاذ فريقه من الهزيمة الخامسة، والثانية أمام الجيش، بعدما خرج على يده في دور ثمن نهائي كأس العرش.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد اتحاد طنجة في 13 نقطة في المركز الخامس، بينما ارتقى الجيش الملكي الى المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

وقاد المباراة الحكم هشام التمسماني بمساعدة جمال ميموني وأمين دحان، وأخرج بطاقة صفراء للاعب جلال الداودي من الجيش الملكي.

وتنتظر اتحاد طنجة مباراة صعبة بعد غد (الأربعاء)، أمام نهضة بركان لحساب الدورة 11 من البطولة، وسيلاقي مدربه السابق بيدرو بنعلي، الذي سيسعى إلى رد الاعتبار إلى نفسه، بعد خروجه من طنجة بطريقة غير لائقة، رغم مساهمته في إنقاذ الفريق من النزول في الموسم الماضي.

وستجرى المباراة بالملعب البلدي ببركان في الثالثة بعد الزوال.

ورغم الفوز لم يكن البلجيكي سفين فاندربروك، مدرب الجيش الملكي، راض عن مردود فريقه، وقال “واجهنا صعوبة في بداية المباراة، لكن مع مرور الوقت استطعنا تسجيل هدفين”.

وتابع المدرب “كان بوسعنا إضافة أهداف، رغم ضغط أصحاب الأرض علينا في الشوط الثاني، لكن لم نستغلل جيدا المرتدات من خلال المساحات التي تركها اتحاد طنجة، جراء بحثه عن التسجيل علينا”.

وأضاف المدرب البلجيكي”المباراة لم تكن سهلة، اتحاد طنجة قدم مباراة جيدة، وكان بوسعه تحقيق نتيجة إيجابية”.

المرابط: ارتكبنا أخطاء وراض عن اللاعبين

قال ادريس المرابط، مدرب اتحاد طنجة، إن فريقه لم يستحق الخسارة أمام ضيفه الجيش الملكي، مضيفا “ارتكبنا بعض الأخطاء، خاصة في الشوط الأول، كلفتنا تلقي هدفين صعبا من مهمتنا نوعا ما”.

وتابع مدرب اتحاد طنجة “تحركنا بشكل جيد في الشوط الثاني، لتدارك فارق الهدفين، وبلغنا مرمى الجيش أكثر من مرة، حصلنا على ضربة جزاء في توقيت مميز لتقليص الفارق وإمكانية البحث عن التعادل على الأقل، للأسف أهدرت. رغم ذلك لم نستسلم، وواصلنا ضغطنا، وأحرزنا هدفا لم يكن كافيا». وأغضب المرابط جمهور الفريق في ختام تصريحه، حين أعرب عن سعادته بأداء اللاعبين، دون الاكتراث إلى النتائج السلبية للفريق في المباريات الأخيرة.

وقال “سعيد بأداء اللاعبين طيلة شوطي المباراة، إذ أصبحوا قادرين على الوصول الى المرمى بشكل كبير، وخلق فرص، للأسف لم تستغلل لسوء الحظ الذي مازال يعاكسنا، والعامل النفسي الذي يلعب دورا كبيرا في مثل هذه المواجهات. سنحاول تصحيح أخطائنا”.

محمد السعيدي (طنجة)