العسري يوقف نزيف بني ملال

تجاوز رجاء بني ملال سلسلة النتائج السلبية التي رافقته منذ دورات، وتمكن من حسم مباراة النادي القنيطري لصالحه بالملعب الشرفي ببني ملال، أول أمس (السبت)، ضمن الدورة الأولى إياب من بطولة القسم الثاني.

وأجرى لاعبو رجاء بني ملال مباراتهم بحماس كبير، مستفيدين من التغييرات التي أحدثها المدرب مصطفى العسري، خاصة إبعاد معاد الصحوفي والمهدي الدغوغي، وإقحام عبد الصمد ماهر وهمام باعوش ابني الفريق، اللذين أضافا روحا جديدة للمجموعة، التي سيطرت على مجريات المباراة، وكادت أن تحسم النتيجة في الجولة الأولى، لكن التسرع وعدم التركيز حالا دون تسجيل الهدف في أكثر من مناسبة.

ولم يقف لاعبو النادي القنيطري مكتوفي الأيدي، بل هددوا أكثر من مرة الحارس المهدي الجرباوي، الذي جدد فيه المدرب مصطفى العسري الثقة، رغم الانتقادات التي تلقاها في الفترة الماضية، والتشكيك في قدراته.

ومنح المهاجم طوماس كونازو تمريرة هدف الفوز لزميله حمزة حجار، ما أعاد الثقة للاعبي الفريق الذين واصلوا هجوماتهم، التي كادت أن تثمر أكثر من هدف.

وأهدى مصطفى العسري مدرب الفريق نتيجة الفوز للمكتب المديري لرجاء بني ملال الذي وفر كل الشروط، وحفز اللاعبين، حاثا عناصره على بذل جهود مضاعفة للمنافسة على إحدى ورقتي الصعود إلى القسم الوطني الأول، كما شكر الجمهور على دعمه المتواصل.

سعيد فالق (بني ملال)