بنعبد الله: الأحزاب سمحت بالتدخل في شؤونها

أكد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، أن الساحة السياسية تعرف تراجعا وشرخا بين الفضاء السياسي والمواطنين، مؤكدا أنه بقدر ما سيعرف المغرب تعثرا على مستوى البناء الديمقراطي السليم بقدر ما ما سيؤدي ذلك إلى إضعاف المؤسسات، بينها الحكومة.

وأوضح المتحدث نفسه، أن أحزابا وطنية كبيرة وأخرى كان يطلق عليها إدارية، وهي أيضا كبيرة، سمحت بالتدخل في قراراتها السياسية، ما جعلها تعيش ضعفا، ويؤدي ذلك إلى فقدان الثقة فيها من قبل المواطنين الذين يتعاملون بوعي مع الوضع السياسي والاجتماعي.

وقال في ندوة عقدت أخيرا بجامعة فاس « استبشرنا خيرا بمبادرات الملك محمد السادس المقدامة في بداية عهده، وتحقيق الطفرة الاقتصادية، بمبادرات ضخت نفسا جديدا في المجتمع مثل الإنصاف والمصالحة»، واستدرك أن ذلك لم تواكبه أمور أخرى جيدة، إذ تم ارتكاب أخطاء تتمثل في ظهور تصور يقول إن الموجود من الأحزاب غير صالح، ووجب إنشاء حزب جديد، يناهض التوجهات « النكوصية» و» الإسلامية»، فقبلت الأحزاب بأن يقع التدخل في شؤونها، والمس باستقلالية قرارها السياسي، رغم أنها تعرف جيدا أن الديمقراطية لا تتم فقط بالديمقراطيين، بل بالتفاعل مع المجتمع.

ونبه أمين عام التقدم والاشتراكية من مغبة اختباء الأحزاب وراء النموذج التنموي الذي سيصدر قريبا، بالتأكيد « وقالو لينا ديرو النموذج التنموي ودرناه، وصافي»، مؤكدا ضرورة وجود تصور معين للأحزاب عند الوصول إلى الحكومة، وأن حزبه سيرفض الأمور المتعلقة بالنموذج التنموي التي لا تتماشى والتوجه الذي يدافع عنه. وعبر بنعبد الله عن تخوفه من ضعف المشاركة في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل استمرار أزمة الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية، لغياب النقاش السياسي لتفسير الأحداث الجارية، وهيمنة الفراغ الذي يعيشه المشهد الحزبي في ما يتعلق بالبرامج، لذلك فقد الكثير من المواطنين الثقة في العمل السياسي، مضيفا أن الانتخابات المقبلة قد تعرف أضعف نسبة مشاركة.

أ. أ