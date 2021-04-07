السوبر الإفريقي في 28 ماي

يجمع نهضة بركان بالأهلي المصري بالدوحة

أكدت تقارير صحافية مصرية نقلا عن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري، أن الكنفدارلية الإفريقية لكرة القدم، حددت 28 ماي المقبل، موعدا للسوبر الإفريقي الذي يجمع نهضة بركان بالأهلي المصري.

قال رئيس اللجنة الثلاثية، إن “كاف” أبلغت الاتحاد المصري بموعد المباراة المرتقبة بين بطلي مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكنفدرالية.

وكان من المقرر أن تجرى هذه المباراة السنة الماضية، إلا أن ظروف فيروس “كورونا” حالت دون ذلك، بالإضافة إلى الخلاف حول مكان إقامتها، إذ في الوقت الذي تشبث فيه الأهلي بإجرائها على ملعبه، تبعا لنظامها السابق الذي يقضي بإقامتها على أرض بطل دوري الأبطال، رفض نهضة بركان هذا التوجه، وتمسك بإقامتها في الدوحة القطرية، احتراما للاتفاق الموقع بين “كاف” والاتحاد القطري باستضافة هذه البطولة لعدة سنوات.

واستضافت الدوحة النسختين الماضيتين، الأولى بين الرجاء الرياضي والترجي التونسي، والثانية بين الفريق ذاته، والزمالك المصري.

وحسب المصادر الصحافية المصرية، فإن السوبر الذي يجمع بركان بالأهلي سيقام بالدوحة.

وتأهل نهضة بركان إلى هذه المحطة، بعد تتويجه بكأس الكنفدرالية، إثر تغلبه في النهائي على بيراميدز المصري، في حين ضمن الأهلي مشاركته بعد تتويجه بالعصبة على حساب غريمه الزمالك.

ن. ك