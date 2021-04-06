محاكمة هاتك عرض قاصر

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، تأخير النظر في ملف يتعلق بجناية التغرير بقاصر مع هتك عرضها بدون عنف الناتج عنه افتضاض بكارة والتهديد بالانتحار. ومنحت المتهم فرصة إضافية لتحرير عقد الزواج بناء على طلب ورغبة الطرفين، وحددت لهما الخامس من الشهر المقبل للمثول أمامها.

وتقدمت والدة الضحية بشكاية أمام الضابطة القضائية، أكدت فيها أنها لاحظت تغييرا على سلوك ابنتها الحاصلة على دبلوم في الحلاقة، والعاطلة عن العمل، إذ أصبحت تثور في وجهها لأتفه الأسباب، سيما أنها حاولت الانتحار برمي نفسها من الطابق العلوي، كما سبق لها أن تناولت مادة سامة.

وأضافت أنها قررت التقرب منها وتتبع أحوالها، فاكتشفت أنها على علاقة بالمتهم. ولما حاصرتها بأسئلة محرجة، اعترفت بأنها تعرفت عليه وربطت معه علاقة غير شرعية. وأجبرتها على مرافقتها عند طبيب النساء للكشف عليها، لكنها رفضت. ولما ألحت عليها حاولت الانتحار وتمكنت من عرضها على الطبيبة، فتبين لها أنها فاقدة لعذريتها.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)