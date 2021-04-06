شركات أجنبية حولت 170 مليارا

ارتفاع التحويلات بـ 62 في المائة في الشهرين الأولين من السنة

حولت الشركات الأجنبية بالمغرب 170 مليارا إلى الخارج، خلال الشهرين الأولين من السنة، ما يمثل زيادة بنسبة 62 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ووصلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الفترة ذاتها، حسب معطيات مكتب الصرف، 3 ملايير و788 مليون درهم (378 مليار سنتيم)، متراجعة بناقص 8.1 في المائة، بينما عرفت استثمارات المغاربة المباشرة بالخارج ارتفاعا بـ 59 مليار سنتيم، لتصل في مجملها إلى 170 مليار سنتيم.

من جهتها، عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تحسنا، إذ وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1230 مليارا، عند متم فبراير، بزيادة بنسبة 22.5 في المائة، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وسجل مكتب الصرف تراجعا في الصادرات بقيمة مليار و200 مليون درهم، بالمقارنة مع حجمها في الشهرين الأوليين من السنة الماضية، لتصل في مجملها إلى 4962 مليارا.

وربط مكتب الصرف هذا التراجع بتقلص صادرات قطاعات النسيج والجلد، التي تقلصت بناقص 17.5 في المائة، وصناعات الطيران، التي تراجعت بناقص 22.4 في المائة، والصناعات الغذائية، التي سجلت انخفاضا بناقص 2.2 في المائة.

بالمقابل، سجلت صادرات قطاع السيارات ارتفاعا بقيمة 4.1 في المائة مع متم فبراير الماضي، لتصل في المجمل إلى 15 مليارا و742 مليون درهم (1574 مليار سنتيم)، كما ارتفعت صادرات الفوسفاط بـ 7.9 في المائة، بقيمة إجمالية في حدود 714 مليار سنتيم، وعرفت صادرات الإلكترونيات والكهرباء ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، لتناهز 200 مليار.

وهم التراجع، أيضا، الواردات التي تقلصت بناقص 7.4 في المائة، لتصل إلى 7450 مليار سنتيم، وأرجع مكتب الصرف ذلك إلى انخفاض الفاتورة الطاقية بناقص 346 مليارا، بسبب تراجع أسعار المحروقات والكميات المستوردة. وعرفت واردات مواد التجهيز تراجعا بناقص 6.9 في المائة، والمواد نصف المصنعة بـ 8.1 في المائة.

من جهتها، سجلت المواد الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة، لتصل إلى 1846 مليار سنتيم. ومكنت هذه التطورات من تقليص العجز التجاري بـ 15.9 في المائة، ليستقر في حدود 2500 مليار، ما ساهم في تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات، الذي ارتفع بأزيد من 3 نقط، ليتجاوز 66 في المائة، ما يعني أن 66 في المائة من الواردات تمول بالصادرات.

ع. ك