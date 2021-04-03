الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحتفي بالقنوات التلفزية المغربية

احتفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، اليوم الجمعة بطنجة، بالإعلام التلفزيوني المغربي من خلال تكريم مديري الأخبار بالقنوات الوطنية.

ويأتي هذا التكريم، الذي جرى ببيت الصحافة، على هامش عقد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف للجمع العام التأسيسي لفرعها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عرفانا بإسهامات وجهود القنوات التلفزية المغربية في المشهد الإعلامي الوطني.

وتم بهذه المناسبة تسليم دروع تكريمية لمديري الأخبار بكل من القناة الأولى والقناة الثانية و”ميدي1تيفي” وقناة الأخبار المغربية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء.

كما تم تبادل الدروع التكريمية بين الفيدرالية المغربية للناشرين وبيت الصحافة، الذي يخلد هذا الأسبوع الذكرى السابعة لافتتاحه.

وتم بالمناسبة إطلاق اسم الراحل نور الدين الصايل على قاعة التكوين ببيت الصحافة بطنجة، إلى جانب إلقاء شهادات حية في حق الراحل، نوهت بخصاله الإنسانية النبيلة وبجهوده باعتباره أحد أبرز أعلام المشهد الثقافي والإعلامي والسينمائي المعاصر، مشيرة إلى أن الراحل بصم على مسيرة متميزة في قطاعات السينما والإعلام.

(و م ع)