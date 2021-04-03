فيما يلي النقاط الرئيسية في اجتماع اللجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، المنعقد يوم 25 مارس الماضي :

– برمجة 4,5 مليار درهم لدعم الاستثمارات الخاصة برسم سنة 2021، أي زيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

– تظهر حصيلة الإنجازات ارتفاعا مستمرا في حجم الاستثمارات الفلاحية المنجزة، والتي استفادت من مختلف التحفيزات المقدمة عبر الصندوق، حيث انتقلت هذه الاستثمارات من 8,6 مليار درهم في 2019 إلى 9,7 مليار درهم في 2020.

– ستستمر هذه الدينامية خلال 2021، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار 10 مليارات درهم، مما يبرز دور صندوق التنمية الفلاحية كرافعة للاستثمارات.

– أنتجت شمولية نظام التحفيزات والدعم المميز لصغار الفلاحين عبر تحفيزات تفضيلية، منذ 2014، ترجيح حصة الاستثمارات المنجزة بالضيعات الفلاحية الصغيرة (أقل من 10 هكتارات) والتي استقطبت 58 في المائة من التحفيزات المقدمة في 2019 و2020.

– بلغت التزامات صندوق التنمية الفلاحية مبلغ 602 مليون درهم، برسم مساهمته في إحداث أو تأهيل 178 وحدة لتثمين المنتجات الفلاحية الطرية من أصل نباتي أو حيواني (20 في المائة من الاستثمار كمعدل).

– بلغت حصيلة عقد-البرنامج 267 مشروعا (81 في المائة من الهدف المبرمج) باستثمارات إجمالية تقدر ب 7٫5 مليار درهم (63 في المائة من الهدف)، تستفيد من دعم عمومي (عبر صندوق التنمية الفلاحية أو عبر صندوق التنمية الصناعية والاستثمار) بقيمة 1٫27 مليار درهم (57 في المائة من الهدف).

– ستمكن هذه المشاريع من إحداث ما يناهز 19 ألفا و850 منصب شغل (52 في المائة من الهدف)، وخلق رقم معاملات إضافي قدره 22٫2 مليار درهم (53 في المائة من الهدف) ينجز 28 في المائة منه في التصدير.

– أتاحت التحفيزات المقدمة عبر صندوق التنمية الفلاحية تجهيز حوالي 647 ألف هكتار بالري بالتنقيط، مما يساهم في دعم تكيف الفلاحة الوطنية مع التغيرات المناخية، والرفع من مستوى مكننة الضيعات الفلاحية عبر دعم اقتناء 2600 جرار كمعدل سنوي خلال الفترة 2010 -2020، وتحسين القطيع الوطني من خلال دعم إنتاج فحول الأغنام من السلالات المختارة، التي ارتفع عددها من 54 ألف رأس في 2010 إلى 234 ألف رأس سنة 2020.

(و م ع)