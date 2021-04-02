البيضاء.. تعليق الدراسة بثانوية ليوطي لأسبوعين

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة البيضاء سطات، عن تعليق الدراسة الحضورية بثانوية ليوطي واعتماد نمط التعليم عن بعد لفائدة تلاميذها، لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم الجمعة 02 أبريل2021.

وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع وضعية كوفيد-19 ، ممثلة في السلطات المحلية والصحية والتعليمية، قامت بزيارة لثانوية ليوطي اليوم الجمعة وذلك من أجل معاينة وتشخيص الوضعية داخل هذه المؤسسة خاصة بعد انتشار مقطع فيديو على أوسع نطاق بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه تلاميذ الثانوية في حالة احتفالية تتعارض كليا مع ما تستوجبه الظرفية الراهنة من احترام للبروتوكول الصحي الموصى به من طرف السلطات المختصة.

وأكد البلاغ أنه تنفيذا لتوصيات هذه اللجنة، وحرصا منها على ضمان صحة وسلامة جميع مرتادي المؤسسة من أساتذة وتلاميذ وأطر إدارية، أعلنت الأكاديمة الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات عن “تعليق الدراسة الحضورية بهذه الثانوية واعتماد نمط التعليم عن بعد لفائدة تلاميذها، لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم الجمعة”.

(و م ع)