كورونا … انهيار القدرة الشرائية

هل تأثرت القدرة الشرائية للمغاربة بسبب جائحة كورونا؟ وماهو تأثيرها على الأسر؟ وكيف تعامل المواطنون مع إغلاق الشركات وتراجع المداخيل وارتفاع البطالة؟

أسئلة سنحاول الإجابة عنها من خلال شهادات مهنيين ومواطنين عانوا بسبب إغلاق شركات ومقاولات عصفت بها الجائحة، واضطر بعضهم إلى التسول، أما آخرون فغيروا الحرفة.

واضطرت الجائحة الاقتصادية أسرا إلى نقل أبنائها من التعليم الخصوصي إلى العام، بعد أن صعب عليها توفير تكاليف التدريس، إذ بلغ عدد المنتقلين حوالي 140 ألف تميذ، حسب الإحصائيات الرسمية.

وتأثرت نفسية العديد من المواطنين بسبب الأزمة الاقتصادية، ما انعكس سلبا على الأسر، إذ ارتفعت نسب الطلاق وحالات العنف الزوجي، التي وصل بعضها إلى حد القتل.

ولم يف الدعم، الذي خصصته الدولة لفاقدي الشغل (2000 درهم) أو للأسر المعوزة (1000 درهم)، بالغرض، خاصة أنه كان لفترة محدودة، ولم يسد أحيانا حتى الحاجيات الضرورية.

الفقر يتهدد مليون مغربي

فقدان 432 ألف منصب شغل وتراجع استهلاك الأسر بناقص 10 %

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في بحثها الأخير حول الشغل والبطالة، أن الاقتصاد الوطني فقد، خلال السنة الماضية، 432 ألف منصب شغل. ووصل عدد العاطلين، مع متم السنة الماضية، إلى مليون و 429 ألف عاطل، بزيادة 322 ألف شخص، وانتقل معدل البطالة من 9.2 في المائة إلى 11.9 في المائة، في حين وصل بالعالم القروي إلى 15.8 في المائة.

وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط ذلك إلى الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة «كوفيد -19» والتدابير التي اعتمدت، من أجل الحد من انتشار الوباء، وما كان لذلك من تأثيرات على النشاطات الإنتاجية، إضافة إلى تداعيات وانعكاسات أداء الموسم الفلاحي، الذي تأثر بالجفاف وانعكس على أداء الاقتصاد الوطني وفرص الشغل المحدثة.

وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية في بحث أنجزته حول انعكاسات الجائحة، أن تؤدي أزمة كورونا إلى إفلاس عدد من المقاولات وإرغام وحدات إنتاجية على تقليص عدد أجرائها، ما سيتسبب في فقدان آلاف مناصب الشغل. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل البطالة بالمغرب إلى 12.5 %، خلال السنة الجارية.

وتسبب الحجر الصحي في فقدان أزيد من ثلاثة ملايين أسرة مصدر دخلها بفعل توقف نشاطها، وتعتبر الأسر بالعالم القروي أكثر تضررا من الوسط الحضري.

وأبان بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط، بهذا الصدد، أن حوالي نصف الحرفيين والعمال المؤهلين فقدوا مصدر دخلهم، إذ عصفت الجائحة بمصدر رزق 47 في المائة من التجار و46 في المائة من العمال الفلاحيين.

وتوقع البنك الدولي أن تنتقل نسبة السكان الذين يعانون الفقر من 17.1 في المائة من إجمالي السكان إلى 19.87، ما يعني أن أزيد من مليون شخص مهددون بالسقوط في الفقر.

وتعكس هذه المعطيات حجم الأضرار، التي تكبدها الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على مناصب الشغل ودخل الأسر، ما يمثل قنبلة موقوتة يمكن أن تفجر الاستقرار الاجتماعي، ما لم تتخذ إجراءات لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا بالجائحة.

وتضررت الأسر من الجائحة بشكل ملحوظ، إذ تراجع استهلاكها بناقص 10 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية. وأدى ذلك، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى تراجع مساهمة الاستهلاك في الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 7 في المائة، ما يفسر انكماش النمو بأزيد من 6 في المائة، خلال السنة الماضية، كما تشير إلى ذلك توقعات مؤسسات التقييم الدولية والوطنية. ويأتي هذا التراجع في ظل انخفاض معدل التضخم، الذي لم يتجاوز 0.3 في المائة، ما يعني أن تقلص استهلاك الأسر راجع إلى فقدان معيلي نسبة كبيرة منها لمصادر دخلهم.

ويتجلى تأزم وضعية الأسر، أيضا، في معطيات البنك المركزي، إذ تعكس مؤشراته الأخيرة، الوضعية المتأزمة للأسر، التي لم تتمكن من إرجاع 993 مليون درهم (حوالي 100 مليار سنتيم)، منذ بداية السنة الماضية، ليرتفع الحجم الإجمالي للقروض معلقة الأداء، التي في ذمتها إلى 34.56 مليار درهم (أزيد من 3456 مليار سنتيم).

وينتظر أن تتفاقم الأزمة أكثر، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لفائدة الأسر والمقاولات لتجاوز الأزمة، علما أن تداعياتها ما تزال متواصلة.

عبد الواحد كنفاوي