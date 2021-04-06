جزائري يتقدم المرشحين لتدريب الرجاء

مضوي بعث ملفه ويستجيب لمعايير المكتب المسير والركراكي خارج المفكرة

علمت «الصباح» أن المدرب الجزائري خير الدين مضوي، على رأس قائمة المدربين الذين بعثوا بسيرهم الذاتية إلى إدارة الفريق، والمرشحين لنيل المنصب خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووضع مسؤولو الفريق الأخضر، عددا من الشروط بغية اختيار مدرب للرجاء، من بينها معرفته الجيدة بكرة القدم الإفريقية، وتجربته على الصعيد القاري، وهو ما يتوفر في مضوي، البالغ من العمر 44 سنة، إذ سبق له تدريب وفاق سطيف الجزائري، والتتويج رفقته بعصبة أبطال إفريقيا في 2014، على حساب فيتا كلوب الكونغولي، وسبق له تدريب الوحدة والخليج السعوديين ونجم الساحل التونسي والإسماعيلي المصري أيضا، ناهيك عن مولودية وهران ومولودية بجاية بالجزائر.

ويملك مضوي خبرة كبيرة في ميدان التدريب، إذ استهله في 2010، بالعمل مساعدا في وفاق سطيف، فريقه الأم، قبل أن يدربه لأول مرة في 2013.

ومازالت اللجنة المكلفة باختيار مدرب للرجاء، منكبة على دراسة الخيارات المتاحة، إذ حسب مصادر «الصباح» فإن التوجه يسير نحو تعيين مدرب أجنبي.

ومن جهة ثانية، أكدت مصادر أن وليد الركراكي لا يوجد ضمن اهتمامات إدارة الرجاء حاليا، إذ اقترح عليه تدريب الفريق من قبل رئيس سابق، لكنه رفض بسبب التزامات خاصة به.

وحقق الركراكي نتائج جيدة مع الفتح الرياضي، الذي دربه من 2014 إلى 2020، قبل الانتقال للدحيل القطري.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الرجاء في هوية المدرب الجديد للفريق، الأسبوع المقبل، علما أن هشام أبوشروان هو من سيقود الفريق أمام بيراميدز المصري في الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية بالقاهرة.

العقيد درغام