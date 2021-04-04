10 سنوات لمتهمين بالسرقة

مثل الثلاثاء الماضي، شخصان في مقتبل العمر أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بعد متابعتهما من أجل جناية السرقة الموصوفة تحت التهديد بواسطة السلاح.

وحكمت عليهما ب5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعدما قررت تمتيعهما بأقصى ظروف التخفيف لظروفهما الاجتماعية. وقرر قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، عدم متابعتهما، لكن الغرفة الجنحية استأنفت القرار نفسه وألغته، وقضت بإعادة متابعتهما في حالة سراح، من أجل المنسوب إليهما.

وتقدمت امرأة أمام الضابطة القضائية وصرحت أنها غادرت منزلها في اتجاه أحد أقاربها وبعد تناول طعام العشاء والعودة إلى منزلها، وجدت المتهم الأول يرتدي قناعا، فيما كان الثاني يضع قبعة تغطي أغلب ملامح وجهه. ولما اعترضت سبيلهما، هدداها بواسطة سكين ولاذا بالفرار.

ولما تفقدت المشتكية فضاء بيتها وجدت صندوق حليها مفتوحا، وتوصلت إلى أن المتهمين استوليا على قفل وسبع سلاسل ذهبية ومبلغ 19000 درهم وأشياء أخرى.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)