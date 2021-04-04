إدانة منظمي الهجرة السرية بالحسيمة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بمؤاخذة ستة أشخاص متهمين بالتهجير السري، وحكمت عليهم بالحبس والغرامة، وبرأت متهما واحدا. وجرى اعتقال المتهمين من قبل عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة بداية فبراير الماضي، وحجزت لديهم قاربا مطاطيا بمحرك واحد، كانوا بصدد استعماله في تنظيم رحلة للهجرة السرية لفائدة شباب من المنطقة.

وتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضهم على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، بتهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني.

وقضت الغرفة نفسها بعدم مؤاخذة متهم واحد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه، وبعدم الاختصاص في طلبات إدارة الجمارك الموجهة ضده، فيما أدانت باقي المتهمين من أجل جنحة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب الوطني، بعد إعادة التكييف القانوني، ومن أجل باقي ما نسب إليهم ومعاقبة ثلاثة منهم بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.

ج . ف (الحسيمة)