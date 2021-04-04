16 سنة لمروعي الجديدة

نفذوا سرقات ليلا استهدفت محلات تجارية وفيلات مغاربة وأجانب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة متهمين ضمن عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة ليلا، بعد متابعتهما في حال اعتقال بجناية تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات ومحاولتها عن طريق الكسر مقرونة بظرف الليل، باستعمال ناقلة ذات محرك، وحكمت على كل واحد منهما بثماني سنوات سجنا نافذا.

وعلمت “الصباح” أن عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، استنفرت عناصرها أخيرا، بعد توصلها بالعديد من الشكايات، وكذا تداول فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي توثق، لمحاولات عصابة إجرامية، كسر محلات تجارية ليلا، بالاستعانة بآلة حديدية، همت عدد من المحلات التجارية في عدد من شوارع الجديدة.

وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، تمكنت من الإطاحة بأفراد العصابة، التي روعت سكان الجديدة نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية، التي ارتكبوها في حق العديد من الضحايا، إذ نفذ الموقوفون عدة سرقات في أوقات متقاربة. وجاء تحرك العناصر الأمنية مباشرة بعد تقاطر الشكايات على مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية وعدد من الدوائر الأمنية يفيد فيها أصحابها تعرضهم للسرقة. وتبقى أخطر عملية سرقة قام بها أفراد العصابة، هي تسلق إحدى الفيلات بكدية ابن ادريس ليلا، واقتحام فيلا، حيث تمكن المتهم الرئيسي الذي كان يخفي وجهه بكمامة من الولوج داخلها، وشرع في البحث عن المسروقات ليقتحم غرفة بها صاحبة المنزل وهي نائمة، قبل أن تستيقظ على تحركاته، ومخافة أن يفتضح أمره طلب منها التزام الصمت، وانتابها خوف شديد، وبعدما تعذر عليه العثور على بعض المسروقات النفيسة، أجبرها تحت طائلة التهديد بتسليمه ثلاث أساور ذهبية كانت تزين بها معصم يدها كما استولى على هاتفها المحمول، وغادر مسرعا، فيما كان مرافقوه في انتظاره بالخارج. وكشفت المصادر أن أفراد العصابة قاموا أيضا بسرقة فيلا في ملكية فرنسي، بعدما اقتحموها ليلا واستولوا على قارورات خمر وهواتف محمولة ومبالغ مالية، وتحف ثمينة.

وزادت المصادر، أن العناصر الأمنية، تمكنت من تحديد هوية زعيم العصابة بعد رفع بصمات من أحد المحلات التجارية، والتي مكنت من التعرف عليه، إذ أنه يبلغ من العمر 20 سنة ومن ذوي السوابق، وكان يقيم بأحد المنازل المهجورة، بعدما تعرف على شركائه المتحدرين من أحد الدواوير بتراب جماعة مولاي عبد الله.

وخلال إيقاف المتهم الأول، الذي دل المحققين على هوية شركائه، تمكنت المصالح الأمنية من إيقاف المتهم الثاني والبالغ من العمر 19 سنة من ذوي السوابق، وحجزت عناصر الشرطة أشياء متحصلة من عمليات السرقة ودراجة نارية، وبعد إشعار النيابة العامة، أمرت بوضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

أحمد سكاب (الجديدة)