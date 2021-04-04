دورة رقمية للمهرجان التربوي بفاس

تنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس ـ مكناس، الدورة 19 للمهرجان الوطني للفيلم التربوي بفاس، بشكل رقمي وذلك يومي 8 و 9 أبريل الجاري.

ويتضمن البرنامج العام لهذه الدورة الجديدة، التي تحمل شعار “الفيلم التربوي رؤية جمالية للتربية على الصورة”مسابقة رسمية للأفلام التربوية القصيرة وندوة علمية لها ارتباط بتيمة المهرجان وفقرات أخرى.

وتسعى التظاهرة، حسب بلاغ المنظمين، إلى “إذكاء روح الإبداع لدى الموهوبات والموهوبين من رواد مؤسساتنا التربوية وتنمية الذوق الفني والجمالي والارتقاء به لديهم، هذا بالإضافة إلى تثمين تجاربهم الفنية التي أصبحت اليوم قابلة للاستثمار التربوي الأمثل في الفضاءات المدرسية”. كما تنشد أن “تتحول الشاشات المدرسية إلى لحظات توهج قصوى يصبح فيها الفن السمعي البصري في خدمة قضايا التربية والتكوين، عبر معالجة ظواهر تعليمية معقدة أو ترصد نماذج ناجحة تشهدها أجواء المدرسة المغربية الحديثة أو غير ذلك”.

ع . م